Un «bi de grange» chez Wilson et Jacqueline

Un bi* de grange est prévu à la ferme de Wilson Dulac et Jacqueline Latulippe, le dimanche 20 septembre prochain, à Saint-Benoît-Labre.

L'activité bénéfice est organisée par la Société historique de l'endroit. Elle permettra de découvrir le savoir-faire des bâtisseurs, et l’une des plus belles fermes anciennes du village.

Au programme, on retrouvera Jules Laflamme, qui racontera les défis posés pour le sciage du plus gros billot jamais traité au moulin Busque et Laflamme.

À son tour, Frédéric Nadeau fera une démonstration de l’équarrissage d’une poutre de grange à la manière d’autrefois. Il commentera aussi la construction de la belle grange double de Wilson Dulac.

Ce dernier fera la démonstration du gros broc à foin sur poulie et racontera également comment on s’installait pour faire boucherie.

Enfin, Nancy Dulac et Stéphane Gosselin se mettront dans la peau de Désilda et de Philémon Lagrange, un sketch avec un couple de paysan à la parlure ancienne.

Le coût d’entrée est de 5 $ par personne (incluant un blé d’Inde) et l'accès est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Il n’est pas nécessaire de réserver.

Sur place, on servira de bons blés d’Inde (1 $ l''unité) à compter de 15 h 30 et des hot dogs (2 $) à compter de 16 h.

L’activité débute à 13 h chez Wilson et Jacqueline au 185, rang Saint-Henri à Saint-Benoît-Labre.

Apportez vos chaises de parterre et vos breuvages.

L’activité a lieu beau temps, mauvais temps (dans la grange).

*Au Québec, en langage vieilli, le bi signifie un travail en commun ou une corvée.