La Société lyrique de la Beauce recrute de nouveaux choristes

La Société lyrique de la Beauce (SLB) recrute de nouveaux choristes en vue de sa session d’automne qui commence le lundi 14 septembre.

Le chœur recherche des chanteurs et chanteuses pour chacun des pupitres pour son concert du mois de décembre.

Les répétitions ont lieu les lundis de 19 h à 21 h 30 à l’école Lacroix à Saint-Georges.

Pour devenir membre du chœur, il faut remplir le formulaire sur le www.societelyrique.com, dans la section Devenir choriste, ou communiquer avec la présidente du choeur, Andréanne Huot (418 455-4262 — info@societelyrique.com).

Les nouveaux choristes seront conviés à une courte audition avec la cheffe de chœur, Hélène Ouellet, le lundi 14 septembre, avant le début de la première répétition.

« Se joindre à la Société lyrique de la Beauce, c’est vivre une expérience humaine et musicale unique qui permet de chanter avec des personnes qui ont la musique de Noël et le chant classique comme passion, faire de nouveaux apprentissages, tisser des liens de camaraderie, partager des rires et du plaisir, et vivre une expérience sur une scène et des moments de fierté », de mentionner Mme Huot.

Signalons que la SLB célèbre ses 35 ans en 2026-2027.