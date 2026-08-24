Saison automnale
La Société lyrique de la Beauce recrute de nouveaux choristes
La Société lyrique de la Beauce (SLB) recrute de nouveaux choristes en vue de sa session d’automne qui commence le lundi 14 septembre.
Le chœur recherche des chanteurs et chanteuses pour chacun des pupitres pour son concert du mois de décembre.
Les répétitions ont lieu les lundis de 19 h à 21 h 30 à l’école Lacroix à Saint-Georges.
Pour devenir membre du chœur, il faut remplir le formulaire sur le www.societelyrique.com, dans la section Devenir choriste, ou communiquer avec la présidente du choeur, Andréanne Huot (418 455-4262 — info@societelyrique.com).
Les nouveaux choristes seront conviés à une courte audition avec la cheffe de chœur, Hélène Ouellet, le lundi 14 septembre, avant le début de la première répétition.
« Se joindre à la Société lyrique de la Beauce, c’est vivre une expérience humaine et musicale unique qui permet de chanter avec des personnes qui ont la musique de Noël et le chant classique comme passion, faire de nouveaux apprentissages, tisser des liens de camaraderie, partager des rires et du plaisir, et vivre une expérience sur une scène et des moments de fierté », de mentionner Mme Huot.
Signalons que la SLB célèbre ses 35 ans en 2026-2027.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Samedi 29 août Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti Oeuvres du photographe Pascal Normand. Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin Quand: ...LIRE LA SUITE
Le Festifilm de la Beauce souffle ses 20 bougies
Le Festifilm de la Beauce célèbre cette année sa 20e édition et invite les cinéphiles de la région et d’ailleurs à se joindre aux festivités du 18 au 20 septembre prochain, à la Salle municipale de Saint-Séverin. Pour marquer cet anniversaire, le festival propose une programmation riche et diversifiée comprenant 23 longs métrages et ...LIRE LA SUITE
La Ville de Sainte-Marie recherche des artistes visuels et des écrivains
La Ville de Sainte-Marie organise une nouvelle édition de l’exposition collective Perceptions, qui se tiendra à la bibliothèque du 25 septembre au 15 novembre prochain. Cette exposition est réservée aux artistes de Sainte-Marie, qui peuvent d'ailleurs désormais déposer leur candidature. Une limite de quatre œuvres par exposant peuvent ...LIRE LA SUITE