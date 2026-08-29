Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 29 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Exposition Les femmes en moi

Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.

Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 27 septembre

Six expositions automnales

Sous le thème Tant de choses à raconter.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach—Saint-Georges

Quand: jusqu'au 8 novembre

Drone Expo Canada

Achat des billets en cliquant ici.

Où: Derrière le campus du Cégep Beauce-Appalaches —Saint-Georges

Quand: de 10 h à 16 h 30

Courses d’accélération de motoneiges sur gazon

Prix d'entrée de 30 $ par personne.

Où: Club de motoneiges de Beauceville

Quand: dès 11 h

BBQ du 60e des Éleveurs de porc de la Beauce

Accès gratuit. Confirmation de nombre de présences à maparent@ca.upa.qc.ca

Où: Village Aventuria — Saint-Jules

Quand: de 11 h 30 à 14 h 30

Journée des enfants à l'autodrome

Activités, cadeaux et tours de voiture.

Où: Autodrome Chaudière — Vallée-Jonction

Quand: dès 13 h 30, suivi du programme de courses à 15 h.

Spectacle Grand feux de Saint-Honoré

Incluant aussi une parade.

Où: 453, rue Ennis — Saint-Honoré-de-Shenley

Quand: ouverture des portes à compter de 15 h 30

Ciné-Parc Beauce-Sartigan

Représentation du film d'animation Sauteurs.

Où: au ciné-parc de Saint-Honoré-de-Shenley

Quand: à 20 h 15

Dimanche 30 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Exposition Les femmes en moi

Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.

Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 27 septembre

Six expositions automnales

Sous le thème Tant de choses à raconter.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach—Saint-Georges

Quand: jusqu'au 8 novembre

Marché public Beauce-Centre

Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.

Où: Parc Mathieu — Beauceville

Quand: de 10 h à 13 h

Les dimanches musicaux

Chanson populaire avec Julie Lamarre et Christine Fecteau.

Où: au site de Cumberland, 516 Rte Taylor — Saint-Simon-les-Mines

Quand: à 11 h

Cette semaine

Collecte de sang à Saint-Joseph-de-Beauce

Objectif de 90 donneurs.

Où: Salle Desjardins du Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: Mardi 1er septembre, de 13 h 30 à 20 h