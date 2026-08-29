Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 29 août
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Exposition Les femmes en moi
Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.
Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 27 septembre
Six expositions automnales
Sous le thème Tant de choses à raconter.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach—Saint-Georges
Quand: jusqu'au 8 novembre
Drone Expo Canada
Achat des billets en cliquant ici.
Où: Derrière le campus du Cégep Beauce-Appalaches —Saint-Georges
Quand: de 10 h à 16 h 30
Courses d’accélération de motoneiges sur gazon
Prix d'entrée de 30 $ par personne.
Où: Club de motoneiges de Beauceville
Quand: dès 11 h
BBQ du 60e des Éleveurs de porc de la Beauce
Accès gratuit. Confirmation de nombre de présences à maparent@ca.upa.qc.ca
Où: Village Aventuria — Saint-Jules
Quand: de 11 h 30 à 14 h 30
Journée des enfants à l'autodrome
Activités, cadeaux et tours de voiture.
Où: Autodrome Chaudière — Vallée-Jonction
Quand: dès 13 h 30, suivi du programme de courses à 15 h.
Spectacle Grand feux de Saint-Honoré
Incluant aussi une parade.
Où: 453, rue Ennis — Saint-Honoré-de-Shenley
Quand: ouverture des portes à compter de 15 h 30
Ciné-Parc Beauce-Sartigan
Représentation du film d'animation Sauteurs.
Où: au ciné-parc de Saint-Honoré-de-Shenley
Quand: à 20 h 15
Dimanche 30 août
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Exposition Les femmes en moi
Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.
Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 27 septembre
Six expositions automnales
Sous le thème Tant de choses à raconter.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach—Saint-Georges
Quand: jusqu'au 8 novembre
Marché public Beauce-Centre
Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.
Où: Parc Mathieu — Beauceville
Quand: de 10 h à 13 h
Les dimanches musicaux
Chanson populaire avec Julie Lamarre et Christine Fecteau.
Où: au site de Cumberland, 516 Rte Taylor — Saint-Simon-les-Mines
Quand: à 11 h
Cette semaine
Collecte de sang à Saint-Joseph-de-Beauce
Objectif de 90 donneurs.
Où: Salle Desjardins du Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: Mardi 1er septembre, de 13 h 30 à 20 h
Collecte de sang à Saint-Elzéar-de-Beauce
Objectif de 100 donneurs.
Où: Grande salle du Centre communautaire — Saint-Elzéar-de-Beauce
Quand: Mercredi 2 septembre, de 13 h 30 à 20 h
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