Saint-Séverin
Le Festifilm de la Beauce souffle ses 20 bougies
Le Festifilm de la Beauce célèbre cette année sa 20e édition et invite les cinéphiles de la région et d’ailleurs à se joindre aux festivités du 18 au 20 septembre prochain, à la Salle municipale de Saint-Séverin.
Pour marquer cet anniversaire, le festival propose une programmation riche et diversifiée comprenant 23 longs métrages et 37 courts métrages captivants. Les festivaliers auront également le privilège d'aller à la rencontre de plus de 30 invités d'honneur et présentateurs, dont le porte-parole pour une deuxième année consécutive, Félix-Antoine Duval.
La programmation artistique mettra également en valeur la musique avec la présence de deux formations musicales fantastiques pour animer les soirées, soit Pépé et sa Guitare ainsi que le groupe Worry.
Les festivaliers peuvent dès maintenant se procurer leurs passeports de festival ainsi que leurs billets journaliers directement sur le site Web officiel : www.festifilmdelabeauce.com.
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