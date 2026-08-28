Exposition collective
La Ville de Sainte-Marie recherche des artistes visuels et des écrivains
La Ville de Sainte-Marie organise une nouvelle édition de l’exposition collective Perceptions, qui se tiendra à la bibliothèque du 25 septembre au 15 novembre prochain.
Cette exposition est réservée aux artistes de Sainte-Marie, qui peuvent d'ailleurs désormais déposer leur candidature. Une limite de quatre œuvres par exposant peuvent être présentées. Celles-ci doivent être apportées à la bibliothèque d’ici le 15 septembre et être munies d’un système d’accrochage. Les œuvres non adaptées à l’accrochage seront mises de côté. Elles doivent aussi comprendre les informations suivantes : Nom de l’artiste, titre de l’œuvre et prix demandé.
Cette année, un jury de sélection déterminera l’œuvre gagnante et quelques mentions. Elles seront annoncées lors du vernissage qui se fera le vendredi 25 septembre, à 17 h, lors d'une formule 5 à 7.
À cette occasion, se déroulera également le lancement de la nouvelle politique culturelle municipale, en présence des élus municipaux. L’activité est gratuite et ouverte au public.
Invitation aux auteurs
Pour ce qui est du recueil des Écrits mariverains, il sera publié lors de la Semaine des bibliothèques publiques, le 17 octobre prochain. Il sera distribué gratuitement à la bibliothèque et à la galerie d’art. Les auteurs qui souhaitent partager leurs écrits doivent les faire parvenir d’ici le 15 septembre à line.gagnon@sainte-marie.ca .
Une limite de huit pages par texte est imposée et les textes doivent être envoyés en format Word. Selon le nombre de textes reçus, une limite de textes par participant pourrait être appliquée.
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