Le Club de photographie Chaudière-Appalaches entame sa 25e saison

Le Club de photographie Chaudière-Appalaches débutera sa 25e saison le 8 septembre prochain.

La première rencontre est prévue à 19 h, au local 149 du CIMIC à Saint-Georges.

Les activités pour l'année 2026-2027 comprendront des conférences et ateliers (composition, exposition, matériel photo, logiciels et mise au point), des missions photos et des défis photos, des présentations de différents styles de photographie, ainsi que des séances de partage et d'échange de critique constructive et d'analyse d'images.

Notez que chaque membre du club aura l'occasion, au cours de la saison, de présenter son travail et d'échanger sur sa démarche artistique.



De même, le groupe préparera une exposition du 25e anniversaire du club, qui prendra place au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges. D'ailleurs, une Invitation spéciale est lancée aux anciens membres de revenir avec l'organisation pour les célébrations de ce vingt-cinquième.

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant, que vous soyez débutant ou photographe avancé, directement sur le site web (clubphotobeauce.ning.com) ou sur place lors des rencontres. Les tarifs annuels sont de 30 $ pour les étudiants, 40 $ pour les adultes, et 60 $ pour les familles.

Pour plus d'informations, contactez par courriel (club.cpca@gmail.com), visitez le site web ou consultez la page Facebook (Club Photo Chaudière - Appalaches).

