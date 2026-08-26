Reprises des activités le 8 septembre
Le Club de photographie Chaudière-Appalaches entame sa 25e saison
Le Club de photographie Chaudière-Appalaches débutera sa 25e saison le 8 septembre prochain.
La première rencontre est prévue à 19 h, au local 149 du CIMIC à Saint-Georges.
Les activités pour l'année 2026-2027 comprendront des conférences et ateliers (composition, exposition, matériel photo, logiciels et mise au point), des missions photos et des défis photos, des présentations de différents styles de photographie, ainsi que des séances de partage et d'échange de critique constructive et d'analyse d'images.
Notez que chaque membre du club aura l'occasion, au cours de la saison, de présenter son travail et d'échanger sur sa démarche artistique.
De même, le groupe préparera une exposition du 25e anniversaire du club, qui prendra place au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges. D'ailleurs, une Invitation spéciale est lancée aux anciens membres de revenir avec l'organisation pour les célébrations de ce vingt-cinquième.
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant, que vous soyez débutant ou photographe avancé, directement sur le site web (clubphotobeauce.ning.com) ou sur place lors des rencontres. Les tarifs annuels sont de 30 $ pour les étudiants, 40 $ pour les adultes, et 60 $ pour les familles.
Pour plus d'informations, contactez par courriel (club.cpca@gmail.com), visitez le site web ou consultez la page Facebook (Club Photo Chaudière - Appalaches).
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Une Georgienne rejoint Occupation Double Panamá
Originaire de Saint-Georges, Émilie Fortin, 23 ans, participe à la 20e édition de l'émission Occupation double. Orthothérapeute de carrière, elle a une énergie débordante et un humour contagieux. « J e vais être la petite lionne du groupe », a-t-elle lancé dans son portrait vidéo. Emilie aime rassembler tout le monde autour ...LIRE LA SUITE
Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Samedi 19 septembre Exposition Les femmes en moi Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan. Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce Quand: jusqu'au 27 septembre Six ...LIRE LA SUITE
Bibliothèques: l'engagement des bénévoles souligné aux Etchemins
C’est sous le signe de la reconnaissance que plus de 80 bénévoles des bibliothèques des Etchemins se sont réunis le 17 septembre, à l’occasion d’une soirée toute spéciale organisée en leur honneur par la MRC des Etchemins. Ce rendez-vous se voulait avant tout une occasion de leur dire merci pour leur engagement, leur temps et ...LIRE LA SUITE