Beauceville remet en valeur certains panneaux d'interprétation de son territoire

Dans le cadre du projet « À la découverte de notre histoire », la Ville de Beauceville a entrepris de revamper et de remettre en valeur certains éléments d’interprétation déjà présents sur son territoire.

Situé dans un secteur à la fois naturel et historique de Beauceville, le parc des Rapides-du-Diable a donc fait l’objet d’une mise à jour de ses trois panneaux d’interprétation existants. Certains éléments étaient devenus désuets ou s’étaient détériorés au fil des années. Leur remise au goût du jour permet de redonner une nouvelle vie à ces outils qui racontent notamment l’histoire de l’ancien moulin à broyer le quartz pour y extraire l’or, en plus de faire découvrir certaines légendes associées au parc, dont celle entourant le passage de Benedict Arnold dans la région. Cette mise à jour contribue ainsi à préserver et à transmettre une partie de l’histoire beaucevilloise aux citoyens et aux visiteurs.

Le projet comprend également la remise au goût du jour de la fresque du centenaire, qui représente les rives est et ouest de jadis, et des panneaux représentant les armoiries de Beauceville, situés près de la sortie du pont, du côté est de la ville.

Soutenu financièrement par le Fonds culturel de la MRC Beauce-Centre, à hauteur de 10 000 $, le projet « À la découverte de notre histoire » vise à rendre le patrimoine beaucevillois plus accessible et à créer des occasions de découverte tant pour la population que pour les visiteurs. Une partie de cette aide financière a également contribué à l’installation de la sculpture de l’artiste Paule Veilleux, ajoutant une dimension artistique au projet et contribuant à la mise en valeur de la création culturelle à Beauceville.

La saison estivale se termine en musique

La culture a également occupé une place importante dans la programmation estivale de la Ville avec le retour des Mardis en musique. Présentés gratuitement tous les mardis du mois d’août sous le débarcadère de la Polyvalente Saint-François, les spectacles ont permis à la population de profiter de prestations musicales dans une ambiance conviviale et rassembleuse.

La programmation 2026 a mis à l’honneur des artistes et des styles variés, avec S.N Danse Country-Pop, Marquis Couture, Julia Mae Stone et Sonia Poulin.

Ces rendez-vous musicaux s'inscrivent dans les Rendez vous d’été Beauce Auto Ford Lincoln, dont le dernier événement de l’été aura lieu ce vendredi 28 août, lors du 5 à 8 à l’aréna EJM/RENÉ-BERNARD avec Luce Veilleux en musique.

La programmation culturelle se poursuivra le 11 septembre prochain à 19h avec Piano-Forêt, une expérience musicale immersive mettant en vedette le pianiste-compositeur Roman Zavada. Présentée au parc des Rapides-du-Diable, cette activité gratuite proposera au public de découvrir ses compositions au piano dans un environnement naturel, accompagnées de la projection d’un film en noir et blanc. Dans le cadre de son projet Forêt, Roman Zavada crée et enregistre sa musique directement en pleine nature, donnant une place centrale à l’environnement dans son processus artistique. Les participants sont invités à apporter leurs chaises afin de profiter de cette expérience où musique, images et nature se rencontrent dans une ambiance intimiste et unique. Une navette sera également disponible à partir du stationnement de l’aréna EJM/RENÉ-BERNARD pour faciliter l’accès au site.