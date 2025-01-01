Nous joindre
Philosophie

Etienne Groleau publie le premier tome de «Prendre sa place Projet Eidolon»

17 novembre 2025
17 novembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Etienne Groleau, enseignant en philosophie au Cégep Beauce-Appalaches, a sorti son nouveau livre « Prendre sa place Projet Eidolon ».

Cet ouvrage est le Tome 1 d'une trilogie de science-fiction qui aborde de grands enjeux philosophiques de façon claire et captivante.

L'auteur présentera personnellement son livre au centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges le vendredi 12 décembre prochain, de 16 h à 19 h.

Etienne Groleau a publié quelques nouvelles avec L’Écrit Primal, Les châteaux de sable (2007), Méta (2008) et avec Asile, Mot de bienvenue (2010). Il a également publié des articles de philosophie, ainsi qu’un livre intitulé L’oublie de la vie (2018) et plus récemment il a participé au collectif SAPERE AUDE ? Regards historiques et critiques sur l’éthique intellectuelle des Lumières (2025). Il travaille actuellement à la publication d’un premier roman à la croisée de la science-fiction et la fantasy moderne. 

Incapable de se limiter à une seule passion, il questionne la vie dans tous ses aspects. Il écrit depuis qu’il sait tenir un crayon et trouve en la littérature un refuge et une précieuse liberté pour explorer les possibles. 

