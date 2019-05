Gala Méritas du CIMIC : plus de 16 000 $ remis en prix et en bourses

Le Gala de l’excellence du Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) s’est déroulé le 22 mai dernier. Au cours de cette soirée, ce gala a ainsi permis de féliciter 63 élèves méritants.

Lors du gala, 81 bourses et prix ont été remis aux élèves, pour un montant total de 16 000 $. Grâce à l’appui des entreprises de la région, l’activité connaît le même succès année après année.

Des élèves qui se distinguent

Certains élèves se sont distingués de façon notable. Pour ne nommer que quelques catégories, monsieur Guillaume Gréziller du département de Mécanique industrielle, électromécanique ainsi que madame Caroline Quirion de Soudage-montage ont tous deux obtenu le prix de la personnalité du CIMIC offert par les entreprises Boa Franc et Manac.

De plus, l’organisme Vision femmes, en collaboration avec le Député Beauce-Sud, ont remis une bourse pour souligner le travail et l’implication des femmes dans des milieux traditionnellement masculins. Annaelle Gilbert du département de Carrosserie et Andrée-Anne Guay du double DEP mécanique industrielle et électromécanique ont remporté cette distinction.

Partenaires

Les organisateurs tiennent à remercier tous leurs précieux partenaires :

Acier Fastech inc., Syndicat québécois de la construction, Fraternité Inter-Provincial des ouvriers en électricité, Boa Franc, Bumper to Bumper, Carrexpert, BID Group Technologie (Division Comact et PHL), Conseil d'établissement du CIMIC, Design Franc-Art, Desjardins Caisse du Sud de la Chaudière, Formation professionnelle, G.L Électrique, Groupe Canam, Groupe Côté Inox, Guide CÉMEQ, Maman va à l’école, CSQ, Manac, Mécanium, Napa Auto Quirion et Drouin, Norgate Métal, OSI Précision, Pièces d’autos Fernand Bégin, Propac, Randstad, Récupération Noël Marois, RG Dessin industriel, Rotobec, Le spécialiste du bardeau de cèdre SBC, Service aux entreprises, Groupe Sittelles Mazda, Tafisa Canada, Usinage St-Lambert, Veilleux et fils, Vision Femmes, bureau du député Beauce-Sud, WSP, Les Serres Bégins, Deloupe, Volvo Nova Bus et Prévost divisions, Labrie, Goudreau et Goudreau, Beauce Atlas, Machinerie Lico, Usinage Express de Beauce, Outillage industrielle Québec, Groupe Beaubois, Estampro, Kennebec Dodge Chrysler, Consulab, René matériaux Composites, Industrie Riopel inc, Industrie Bourgneuf inc, Équipements PRB, Garaga inc, Maxi métal.