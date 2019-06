L’École Jésus-Marie de Beauceville offrira un programme Études-Soccer dès la rentrée scolaire 2019-2020

L’Ascalon de St-Georges-de-Beauce et l’École Jésus-Marie de Beauceville sont extrêmement fiers d’annoncer la mise en place d’un nouveau programme Études-sport en soccer qui verra le jour dès l’automne prochain.

Ce nouveau programme est offert à tous les élèves de la première à la cinquième secondaire tant chez les garçons que chez les filles.

C’est dans une volonté commune de développer le soccer en Beauce et de permettre aux élèves de l’École Jésus-Marie de Beauceville de poursuivre leur cheminement scolaire dans les meilleures conditions que ce nouveau programme est mis en place.

Les élèves - athlètes en soccer, qui manqueront quelques heures de classe par semaine à l’automne et au printemps, bénéficieront du soutien d’une répondante scolaire qui suivra de près la progression de leurs apprentissages et de leur réussite scolaire. Ce programme priorisera, d’abord et avant tout, les études, tout en offrant des entraînements en soccer structurés et encadrés par un entraîneur hautement qualifié. Les élèves - athlètes en soccer pratiqueront sur le terrain extérieur plus de 50 heures tout en ayant des séances obligatoires d’entraînements physiques à l’hiver.

Inscriptions

Le coût de l’inscription pour faire partie de ce programme est de 850 $.

Ceux qui sont intéressés doivent absolument s’inscrire pour le camp d’entraînement qui aura lieu le mardi 25 juin prochain de 9 h 00 à 12 h 00 en communiquant avec monsieur Michel Mercier, par courriel, à l'adresse sports-loisirs@ejm.qc.ca.

Une rencontre de parents/élèves-athlètes se déroulera de 9 h 00 à 9 h 30, toujours le 25 juin, à la salle Marcel-Roy.

Pour les élèves non-inscrits à Jésus-Marie pour l’année scolaire 2019-2020 qui désireraient participer au camp, ceux-ci devront débourser 50 $, ce qui inclut le test d’admission qui se fera de 13 h 00 à 14 h 30 la même journée.

Il est également nécessaire de faire parvenir le bulletin de 5e année ainsi que le dernier bulletin reçu de 6e année lors de l’inscription au camp.

Pour tous les élèves inscrits à Jésus-Marie pour la prochaine année scolaire, ils doivent obligatoirement s’inscrire. Le tout est gratuit pour eux.



Pour plus d’information, vous pouvez contacter Michel Mercier, coordonnateur des sports à l'École Jésus-Marie à l’adresse sports-loisirs@ejm.qc.ca ou Alfred Picariello, DT de l’Ascalon, à l’adresse alfredpicariello@gmail.com.