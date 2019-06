Deux étudiants du Cégep Beauce-Appalaches en lice pour les prestigieuses bourses Schulich Leader

Émily Drouin, étudiante en Soins infirmiers au Centre d’études collégiales de Saint-Georges, et Justin Roy, étudiant en Sciences de la nature au Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic, ont été acceptés comme candidats Schulich Leader. Ils font partie des 50 candidats à travers tout le Canada à être admissibles à ces bourses.

Ces finissants du Cégep Beauce-Appalaches poursuivront leur parcours universitaire dans un domaine lié aux sciences, aux technologies, à l’ingénierie ou aux mathématiques (STIM). En plus d’avoir la possibilité de gagner une bourse d’études pouvant atteindre 100 000 $, ces étudiants ont maintenant intégré un réseau croissant d’universitaires canadiens éminents en STIM.

À propos des Bourses Schulich Leader

Conscient de l’importance et de l’impact croissants des disciplines STIM sur la prospérité des générations futures, l’homme d’affaires et philanthrope Seymour Schulich a établi un fonds de 100 millions $ en 2012 pour soutenir les étudiants les plus brillants afin qu’ils deviennent des pionniers de l’innovation et de la recherche scientifique à l’échelle mondiale.

Un candidat Schulich Leader est un étudiant de dernière année qui excelle dans les disciplines STIM et qui est admissible à une bourse d’études de 100 000 $ ou 80 000 $. Il répond à au moins deux des trois critères suivants : faire preuve d’excellence académique, démontrer du leadership et avoir besoin d’aide financière.