Les athlète de la Polyvalente Bélanger à l'honneur au 12e gala sportif

Le gala sportif de la Polyvalente Bélanger s’est déroulé mardi dernier afin de souligner l’excellence de ses athlètes et de ses équipes sportives.

Lors de la saison 2018-2019, près de 250 élèves étaient dénombrés à travers les disciplines offertes à l’école. Près d’un élève sur deux pratique un sport à cette polyvalente. Près de 550 convives ont assisté à la cérémonie dans le gymnase de l'école.

Président d'honneur

Éliot Grondin, planchiste qui a participé aux Jeux olympiques de Pyeongchang, a accepté la présidence d'honneur du 12e anniversaire du Gala sportif. Il a présenté un discours en ouverture de gala en plus d’être présent tout au long de la soirée pour prendre des photos avec les équipes sportives. Il a remis les titres de personnalités sportives de l’année.

Athlètes de l’année

Chacune des équipes était invitée sur la scène pour souligner leurs performances. Ensuite, les entraîneurs ont nommé trois lauréats dans les catégories suivantes : meilleur esprit sportif, l’athlète s’étant le plus amélioré et le joueur le plus utile.

Personnalité sportive de Bélanger :

Au premier cycle, Lorie Tanguay et Mathias Faucher.

Au deuxième cycle, Mégane Villemure et Adam Lachance

L’organisateur de la soirée, monsieur Sébastien Turcotte parlait de l’importance d’honorer ces élèves.

« Souvent, nous avons tendance à souligner que les résultats académiques. Il ne faut pas oublier que le sport est une véritable école de vie, disait-il. Les élèves se sentent valorisés lorsque leurs efforts et leurs performances sont reconnus devant parents et amis ». Il remercie également les nombreux commanditaires qui ont fait de cette soirée, un véritable succès.

Dévoilement du HALL DE L’EXCELLENCE

Juste avant la cérémonie, la Polyvalente a procédé à l’inauguration du ‘’Hall de l’excellence’’ où d’anciens élèves qui continuent la pratique de leur sport au niveau universitaire se sont vu intronisés comme nouveaux membres Cet espace sera aussi utilisé par les professeurs d’éducation physique pour enseigner le contenu théorique.

Les nouveaux membres sont :

Isabelle Roy : Vert et Or de l’université de Sherbrooke en athlétisme

Benoit Labrecque : Vert et Or de l’université de Sherbrooke en rugby

Ilary Tanguay-Morin : Patriotes de Trois-Rivières en volleyball et badminton

Carole-Ann Fortin : Vert et Or de l’université de Sherbrooke en athlétisme

Marie-Eve Bélanger : Carabins de l’Université de Montréal en rugby

Etienne Morin : Gaiters de l’université Bisop en football

Christopher Fortin : Team Canada junior football, médaille d’or aux championnats mondiaux 2018