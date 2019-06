L’école Notre-Dame de Saint-Elzéar a maintenant son salon étudiant

Dès la première rencontre du Parlement étudiant, Charlotte Simard, élève de 5e année du primaire à l’école Notre-Dame de Saint-Elzéar, a amené l’idée d’aménager un salon étudiant dans l’école; cette idée a vite germé au sein du groupe. Il s’agissait de trouver un endroit propice dans l’école pour en faire un local aménagé et géré par les élèves, un endroit intéressant où les élèves puissent discuter, partager et « faire différent ».

Les jeunes du parlement, deux représentants par classe du 2e et 3e cycle nommés par leurs pairs, et deux enseignantes responsables ont travaillé fort pour établir leurs objectifs, penser à l’aménagement, réaliser le salon étudiant et planifier leur agenda pour utiliser leur salon pendant les derniers mois de l’année scolaire.

La directrice de l’école, madame Sylvie Poulin, a été très positive et les a encouragés à poursuivre leur projet. Les informations d’usage et les ententes avec la municipalité ont été prises afin d’utiliser un coin de la bibliothèque municipale pour établir le salon étudiant. Ce salon, idée originale, pourra aussi être utilisé par les gens de la municipalité, utilisateurs de la bibliothèque. Pour ce projet, l’école Notre-Dame de Saint-Elzéar a eu de l’appui financier de la municipalité ainsi que deux bourses (OSEentreprendre et Mérite scolaire).

Ce salon a été inauguré le 3 juin avec les élèves du parlement, la direction et le personnel de l’école, le maire de Saint-Elzéar ainsi que de nombreux parents et membres de la communauté. D’ailleurs, il vaut la peine de souligner l’apport des parents bénévoles qui ont fourni temps et talent pour l’aménagement de ce bel espace.

Enfin, ce projet se révèle un bel exemple d’entrepreneuriat, de dynamisme et de partenariat avec la communauté. Les élèves impliqués ont contribué à rendre encore plus inspirant l’environnement de l’école Notre-Dame.