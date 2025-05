Design d’intérieur: un appel de projets pour des services d’aménagement

Pour une cinquième année, les étudiants et les étudiantes du programme de Techniques de design d’intérieur du Cégep Beauce-Appalaches offrent leurs services pour la conception de plans d’aménagement intérieur résidentiel ou commercial.

Qu’il s’agisse d’un projet résidentiel (cuisine, salle de bain, revalorisation d’un espace) ou commercial, plusieurs types de mandats sont admissibles. Les projets seront réalisés à l’automne 2025 ou à l’hiver 2026. Une contribution symbolique, variant entre 100 $ et 300 $ selon l’envergure du mandat, est demandée afin de soutenir le financement du vernissage de fin d’année.

Les plans remis incluent une variété de suggestions créatives et respectueuses des normes en vigueur. Les participants et les participants conservent la liberté de choisir les entrepreneurs ou les fournisseurs de leur choix pour la mise en œuvre. Cette collaboration représente une occasion unique d’obtenir un regard professionnel sur un projet, tout en appuyant la formation de la relève en design d’intérieur.

Les propositions de projet doivent être soumises entre le 6 mai et le 11 août 2025 inclusivement, en remplissant le formulaire Appel de projets - Design d’intérieur disponible sur le site du CBA (cegepba.qc.ca) à la page du programme Design d’intérieur au . Les responsables du projet contacteront les personnes dont les propositions de rénovation auront été retenues d’ici le début du mois d’octobre.

« Cette initiative permet à nos étudiants et étudiantes de développer une expertise concrète et précieuse. Ils et elles réalisent des relevés de mesures, prennent des mandats réels et reçoivent des rétroactions directement de la clientèle. C’est une expérience d’apprentissage unique et enrichissante pour toutes les personnes impliquées dans le projet », a expliqué Audrey Gosselin, coordonnatrice du département de Design d’intérieur.