Un projet d’initiation au cinéma pour les élèves de la polyvalente Saint-François

Cette année, les élèves du programme Passeport ainsi que ceux du groupe 05 de 5e secondaire ont vécu un projet d’initiation au cinéma offert par l’organisme Fusion Jeunesse, dont la mission est de contribuer à la persévérance scolaire, à l’employabilité et à l’engagement civique des jeunes.

À raison de deux périodes par cycle de neuf jours, ces derniers ont été accompagnés par M. Michel Patry, coordonnateur pour Fusion Jeunesse, et les enseignants Mme Marie-Ève Gilbert et M. David Doyon.

Ainsi, ces élèves ont eu l’opportunité d’expérimenter toutes les étapes de production d’un film : l’écriture d’un scénario, les techniques de jeu à la caméra, le maniement d’équipement de tournage, la préparation et la gestion d’un plateau de tournage. Divisés en quatre équipes, ils ont réussi à réaliser quatre courts-métrages nés de leurs connaissances nouvellement acquises et du fruit de leur imagination.

Gagnant du Clip d’Or

Nous tenons à souligner que le film L’ombre du dessin a remporté le prix le plus prestigieux lors du Gala Fusion Jeunesse, c'est-à-dire le Clip d'Or, remis au meilleur court-métrage. Félicitations à son réalisateur, Xavier Magher, ainsi qu’à toute son équipe : Carolane Paquet, Charles-Antoine Morin, Mericko Mathieu, Roxane Lux, Julianne Tissot, Audrey Poulin, Zoé Bisson, Zackary Poulin et Noémie Provost.

De plus, deux des quatre réalisateurs ont été récompensés lors du Gala de la réussite pour la qualité de leur implication et de leur travail dans le projet, soit William Vachon et Xavier Magher. Ce dernier a reçu le titre de cinéaste de l’année de la PSF.