La polyvalente Benoît-Vachon fêtera ses 50 ans d’existence en 2020. Depuis son ouverture à l’automne 1970, ce sont plus de 15 000 élèves et membres du personnel qui ont fréquenté l’établissement scolaire.

Regroupés depuis plus de 2 ans, d’anciens élèves et membres du personnel forment le comité organisateur qui s’affaire à préparer les festivités qui marqueront le 50e anniversaire de la PBV. Plusieurs événements culturels et sportifs, mais aussi des retrouvailles multiples, s’étaleront tout au long de l’année 2020 et permettront à tous les anciens élèves et membres du personnel de souligner cet anniversaire par leur participation. Que de belles retrouvailles en perspective!

Lancement officiel des festivités

Les festivités du 50e de la polyvalente seront lancées officiellement lors d’un souper-bénéfice qui se tiendra le samedi 19 octobre 2019 au Centre Caztel. Lors de ce souper, la programmation des activités sera dévoilée, mais aussi la participation essentielle de partenaires qui ont déjà confirmé leur appui financier.

Toutes les activités entourant le 50e anniversaire permettront de dégager des sommes importantes au profit de la fondation de la polyvalente. L’argent ainsi amassé permettra à la fondation Polydon de poursuivre sa mission de venir en aide aux élèves dans le besoin et d’appuyer de nombreux projets mobilisateurs et structurants.

L’invitation est donc lancée à tous de se joindre à la fête et de venir partager de beaux moments d’échanges. Que de souvenirs à partager tout en contribuant à assurer la pérennité des projets futurs qui favoriseront une qualité de vie accrue à la polyvalente Benoît-Vachon.

Tous les élèves et membres du personnel qui ont fréquenté la polyvalente ont des souvenirs à se remémorer en belle compagnie et à travers des festivités toutes plus attrayantes les unes que les autres.