Techniques de santé animale à l'automne 2020 au Cégep de Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches offrira dès l’automne 2020 le programme de Techniques de santé animale au Campus de Sainte-Marie. Actuellement, le Cégep de La Pocatière est l’établissement le plus près de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches qui donne le programme.

Le président du conseil d’administration du CBA, Pier-Luc Rodrigue s’est adressé aux partenaires du milieu agricole présents : « La Technique de santé animale est une technique qui est directement liée à vos besoins. L’économie de la Beauce est beaucoup basée sur l’agriculture. Alors on vient vraiment apporter quelque chose qui va être porteur. »

Un programme unique au Québec

La technique sera axée sur la pratique qui comptera 2070 heures de formation. Par cette approche, le Cégep veut se démarquer et considère que les partenariats déjà en cours avec les entreprises de la région aideront les étudiants à développer leurs compétences sur le terrain. En plus de travailler avec l’UPA, la S.P.A Beauce-Etchemin est déjà prête à recevoir les futurs techniciens en apprentissage.

« On a plusieurs personnes qui sont venues à la S.P.A donner du temps et faisaient une vérification à savoir s’ils aimaient assez cela pour s’expatrier, aller suivre le cours ailleurs. Mais en ayant le cours ici, on devrait avoir une rétention beaucoup plus facile. » a expliqué Yvon Claveau du Conseil d’administration de la S.P.A Beauce-Etchemin.