Le CJE les Etchemins contribue à la persévérance scolaire des jeunes de l’école des Appalaches

Persévérer par le biais du plein air, voilà une drôle de façon d’intervenir auprès des jeunes en persévérance scolaire de l’école des Appalaches de Sainte-Justine. C’était aussi l’objectif du projet Intervention par le plein air et l’aventure du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) les Etchemins.

Cette méthode a fonctionné par ailleurs très bien et même au-delà des attentes de l’équipe ressource composée de divers intervenants de l’école, avec Marie-Michèle Faucher, T.E.S, Vincent Bussière, T.E.S et Jessica Larivière, C.O., et Pierre-Olivier Fortin, enseignant, du CJE les Etchemins, avec Lindsay Moore, agente de développement jeunesse, ainsi que des membres d’Odyssée aventure, avec Louis-Philippe Bêches et Bruno Sabourin.

Projet d’envergure

Le projet a débuté par une randonnée en raquettes ainsi que de l’installation d’un camp de base au Massif du Sud en mars dernier. Au total, ce sont 6 jeunes qui se sont investis dans ce projet d’envergure. Par la suite, divers ateliers sur le camping, les nœuds, les vêtements techniques, la nourriture et le canot ont été réalisés avec les participants tout au long de l’année scolaire.

Les 13 et 14 juin derniers, les jeunes se sont préparés à leur ultime expédition : une magnifique sortie en canot-camping au camp Trois-Saumons à Saint-Aubert. Les jeunes en sont ressortis avec des nouvelles habiletés et avec un sentiment d’appartenance différent envers leur école et leurs intervenants jeunesse.

Afin de pouvoir participer aux expéditions, les jeunes devaient être présents à leurs différentes périodes de cours en courant d’année et devaient se présenter lors des divers ateliers donnés pas l’équipe d’Odyssée aventure.

Le projet reviendra l’an prochain avec plus d’expéditions et un plus grand nombre de jeunes inscrits au projet.

Le Carrefour jeunesse-emploi le Etchemins est fier de contribuer à la persévérance scolaire des jeunes de l’école des Appalaches et tient à remercier Odyssée aventure pour toute son implication au courant de l’année.