Changement de terrain pour l'école l'Accueil de Scott

Le lendemain de la séance du conseil municipal de Scott en juin, le conseil a mandaté d’urgence la firme VIVRE EN VILLE afin de s’arrêter et réfléchir au devenir du village de Scott. À la suite de l’inondation majeure de 2019 et de ses importantes répercussions qui ont impacté la communauté entière, il était primordial pour la ville de se concentrer sur l’avenir de certains services.

L’objectif premier est de trouver le terrain parfait pouvant accueillir la nouvelle école. La firme a analysé en totalité 7 terrains. Voici les principaux critères :

• localisation : être située hors de la zone inondable et dans le périmètre d’urbanisation, être au sud de l’autoroute Robert-Cliche;

• possibilité de construire rapidement;

• configuration du terrain;

• accessibilité pour tous;

• potentiel de développer un cœur villageois;

• saine gestion des finances publiques.

Étant donné que le projet de construction initial comptait 16 classes et qu’il a été augmenté à 21 classes, il était primordial de repenser à la superficie allouée. Donc, l’ancien projet qui prévoyait construire l’école primaire au côté de la caserne incendie a dû être mis de côté pour un terrain offrant plus de possibilités et d’avenir.

« La nouvelle école sera dorénavant localisée au bout de la 16e Rue vers le nouveau développement. Le terrain de plus 15 000 m2 sera l’endroit idéal pour construire la plus belle école du Québec!, » affirme Clément Marcoux, maire de Scott.

Le président de la commission scolaire, Charles-Henri Lecours, accueille très favorablement le changement de terrain pour la future école de Scott. « Le nouveau terrain est plus grand, ce qui nous aidera à offrir aux gens de Scott une école digne du 21e siècle », assure-t-il. Il se dit par ailleurs heureux que le conseil municipal ait fait de cette école « l’épine dorsale du développement futur de la municipalité », en offrant un terrain situé dans un endroit stratégique.

Il est à noter que le changement d’emplacement ne retardera en rien la construction d’une nouvelle école à Scott.