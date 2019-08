Le CISSS offre des bourses pour la formation de préposé aux bénéficiaires

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) interpelle es personnes qui ont le souhait de devenir préposé aux bénéficiaires au sein de l’organisme. Ils ont la possibilité de recevoir une bourse de 7 500 $ pendant leur formation.

Ces 72 bourses sont accessibles par le biais du nouveau programme de bourses lancé récemment par le gouvernement et destiné à l’attraction, la formation et l’embauche de préposés aux bénéficiaires (PAB). Les futurs préposés pourront être soutenus financièrement pendant qu’ils complètent la formation Assistance à la personne en établissement ou à domicile (APED) offert par l’un des centres de formation professionnelle de Chaudière-Appalaches. Après l’obtention du diplôme, un emploi de PAB leur est garanti au CISSS de Chaudière-Appalaches.

Besoin de main-d’oeuvre

Les besoins de main-d’œuvre sont grands pour l’établissement de santé et de services sociaux. Les préposés font partie prenante des équipes de soins. Ces bourses permettent ainsi de valoriser leur métier et d’encourager des gens à envisager une avenue professionnelle dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Séances d'information

Les personnes intéressées par un nouveau défi professionnel ou qui veulent en apprendre davantage sur la formation sont invitées à participer à l’une des quatre sessions d’information qui se tiendront en septembre :

• Samedi 7 septembre, de 9 h à midi, Hôtel-Dieu de Lévis, salle Lévis-St-David;

• Samedi 7 septembre, de 9 h à midi, Édifice Donat-Grenier de l’Hôpital de Thetford Mines, salle la Chapelle;

• Samedi 14 septembre, de 9 h à midi, Hôpital de Montmagny, Cliniques externes (porte 8);

• Samedi 14 septembre, de 9 h à midi, CLSC et CHSLD de Beauceville, salles 1, 2, 3.

Elles peuvent aussi visiter l’adresse monemploiensante.ca ou contacter le 418 380-8996, poste 82360 pour plus d’information.