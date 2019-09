Un ancien élève du Centre de formation en mécanique de véhicules lourds de Lévis remporte une médaille d'argent

Le 45e Mondial des métiers, qui se tenait du 22 au 27 août au Kazan Expo International Exhibition Centre, en Russie, vient tout juste de couronner ses championnes et ses champions lors de sa cérémonie de clôture. Plus de 1 300 jeunes compétiteurs en provenance de 63 pays se disputaient les honneurs du plus grand concours international des métiers spécialisés. Près de 250 000 visiteurs présents ont pu observer les compétitions dans 56 disciplines différentes.

L’équipe du Canada comptait neuf jeunes Québécois parmi ses trente-deux candidats, ce qui faisait du Québec la province la mieux représentée. Ces derniers ont fait honneur aux centres de formation professionnelle et aux cégeps en remportant une médaille d’argent, la seule médaille remportée par l’équipe canadienne, et quatre médaillons d’excellence.

Jack Dupuis, ancien élève du Centre de formation en mécanique de véhicules lourds de Lévis (Commission scolaire des Navigateurs), remporte la médaille d’argent en mécanique de machinerie lourde. Dans sa discipline, quinze candidats rivalisaient d’adresse pour monter sur le podium. En se hissant au deuxième rang, Jack se classe notamment devant les représentants de pays très performants tels que la Suisse, la Corée, la Chine, et la Russie. Il se mérite également le prix Meilleur de la nation pour le Canada.

Par ailleurs, quatre autres finalistes québécois ont décroché un médaillon d’excellence qui est remis aux candidates et aux candidats ayant cumulé un pointage supérieur à la moyenne mondiale dans leur discipline respective. C’est donc cinq de nos neuf finalistes qui se distinguent en obtenant d’excellents résultats!

Voici la liste des récipiendaires des médaillons d’excellence du Québec :

Compétiteur Métier au Mondial Région Lieu de formation Commission scolaire Grégoire Michetti Maintenance aéronautique Montérégie École nationale d'aérotechnique (ÉNA) Raoul Surprenant Mécanique industrielle CDAO Île-de-Montréal Cégep de Saint-Laurent Lisa Aernoudts Mode et création Île-de-Montréal École des métiers des Faubourgs-de-Montréal CS de Montréal Marie-Soleil Perreault Soins esthétiques Montérégie École professionnelle de Saint-Hyacinthe CS de Saint-Hyacinthe



Tenu pour la première fois en Espagne, en 1950, le Mondial des métiers est coordonné par l’organisation WorldSkills qui compte 82 pays membres. Le concours s'adresse à des jeunes de 22 ans et moins. Le prochain Mondial des métiers aura lieu à Shanghai, en Chine, du 22 au 27 septembre 2021.