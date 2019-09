Un nombre record d’élèves internationaux fréquentent la formation professionnelle en 2019-2020

Les trois centres de formation professionnelle de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) accueilleront cette année un nombre record d’élèves en provenance de l’étranger. On en compte en effet 31 cet automne, et une cinquantaine de demandes sont à l’étude pour janvier 2020. À titre de comparaison, notons que depuis 2011, les centres de formation professionnelle en reçoivent en moyenne 22 par année complète (automne et hiver). L’année 2018-2019 avait été la plus fréquentée jusqu’ici, avec 28 élèves internationaux.

Des activités d’accueil ont eu lieu le mardi 27 août dernier, au siège social de la CSBE, puis au Centre de formation des Bâtisseurs à Sainte-Marie, pour recevoir et informer ces nouveaux arrivants.

Viens te souder au Québec

L’augmentation de cette clientèle n’est pas étrangère au succès du programme Viens te souder au Québec, qui vise à convaincre des jeunes Français de venir étudier et travailler ici, dans certains secteurs où il y a rareté de main-d’œuvre. En effet, 16 des élèves étrangers qui commencent cet automne suivent ce programme. La grande majorité des nouveaux élèves internationaux (29 sur 31) sont d’ailleurs Français, les seules exceptions étant de l’Italie et de la Côte d’Ivoire.

Selon la responsable de ce dossier à la CSBE, Mme Mélanie Bélanger, la venue de migrants français est favorisée par le fait qu’ils peuvent bénéficier de l’instruction gratuite au même titre que les élèves québécois. Seize des nouveaux élèves étrangers ont été recrutés dans le cadre de Viens te souder au Québec, 11 l’ont été par l’organisme Québec métiers d’avenir et quatre sont venus d’eux-mêmes. Une dizaine de ces élèves sont inscrits en Soudage-montage et on en trouve aussi en Mécanique industrielle/électromécanique, Dessin industriel, Charpenterie-menuiserie, Vente-conseil, Secrétariat, Infographie, Esthétique et Assistance à la personne en établissement et à domicile.

Pourquoi des élèves internationaux?

Pourquoi accueillir des élèves internationaux? Leur venue répond à un besoin criant de main-d’œuvre dans la région. C’est ce besoin qui est à l’origine de la création du programme Viens te souder au Québec.

Mme Bélanger note aussi que l’arrivée de ces élèves crée des revenus supplémentaires et dans certains cas, elle permet d’atteindre le nombre d’élèves minimal requis pour offrir le cours. Cela permet alors à un enseignant de rester au travail, et à des élèves québécois de suivre la formation. On peut aussi ajouter que par la diversité culturelle qu’elle apporte, la présence d’élèves d’autres pays est une richesse pour nos centres de formation.

Si certains des élèves viennent pour vivre une expérience, plusieurs veulent s’établir dans la région.

« Cette année, il y en a 11 qui sont venus avec leur famille. Ça veut dire quelque chose! », note Mme Bélanger.

La journée d’accueil du 27 n’est qu’un exemple des initiatives prises par la commission scolaire pour les accueillir et faciliter leur intégration. Elle compte pour cela sur la collaboration d’organismes comme le Carrefour jeunesse-emploi, Accueil en Beauce des nouveaux arrivants (ABNA)et Ville de Saint-Georges.