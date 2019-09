De plus en plus d’étudiants diplômés à la CSBE

Le taux de diplomation et de qualification avant l’âge de 20 ans des élèves de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) est maintenant de 81,9 % .

C’est ce qu’indiquent les dernières statistiques disponibles, soit celles touchant la cohorte qui a débuté son secondaire en 2011. Ces chiffres sont tirés de la version 2019 du Rapport sur la diplomation et la qualification par commission scolaire au secondaire, récemment publié par le gouvernement du Québec.

En progression

Ce résultat de 81,9 % représente une progression par rapport aux statistiques de l’an dernier (81,1 %) et de l’année précédente (80,6 %). On s’approche ainsi de l’objectif de 83 % que la CSBE s’est fixé pour 2022, dans son plan pour atteindre un taux de persévérance de 90 % en 2030. Il s’agit de la cible établie pour la commission scolaire par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).

Les résultats de la CSBE la placent en tête des commissions scolaires de la région Chaudière-Appalaches et au 11e rang des 72 commissions scolaires francophones. Ils dépassent aussi la moyenne du réseau public québécois, qui est de 78,6 %.

Suzie Lucas, directrice générale adjointe à la CSBE, se dit encouragée par les résultats obtenus et elle croit que la commission scolaire est sur la bonne voie d’atteindre son objectif pour 2022.