Une hausse d’achalandage au CUA à l’automne 2019

Le Centre universitaire des Appalaches (CUA) connaît une hausse de sa clientèle étudiante en formation créditée cet automne. Trois nouvelles cohortes ont débuté, soit au baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire, au baccalauréat en sciences infirmières et au certificat en administration. À cela s’ajoute plusieurs formations aux entreprises.

Baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire

L’automne 2019 sonne le retour de ce programme au CUA. Les besoins criants de ressources dans la profession et la collaboration de ses partenaires dans ce projet, la CSBE et l’Université Laval, ont contribué à la relance de ce programme en Beauce. Une cohorte de plus de trente-cinq étudiants ont débuté ce baccalauréat à temps plein à Saint-Georges.

Baccalauréat en sciences infirmières (formule DEC-BAC)

Une cohorte au DEC-BAC en sciences infirmières débute également cet automne. Les cours de ce programme sont offerts en simultané à Saint-Georges et à Thetford Mines, et ce, à temps plein. Grâce à un partenariat entre le CUA, le CISSS de Chaudière-Appalaches et l’UQAR, plus de 40 infirmières ont débuté leur formation universitaire dans la région.

Certificat en administration

Une nouvelle cohorte au certificat en administration a, quant à elle, débuté en septembre. Ce programme est offert à temps partiel en visioconférence à Saint-Georges et à Thetford Mines. Plus de vingt personnes ont débuté le programme.

Ces programmes s’ajoutent donc à ceux qui sont déjà offerts au CUA, soit les certificats en gestion des ressources humaines, en santé mentale et en gestion des organisations ainsi que le DEC-BAC en sciences infirmières.

Formation aux entreprises

Le CUA propose également des activités de formation non créditées. Ces formations couvrent différents domaines dont le leadership, la mobilisation d’équipe et la communication. Elles sont adaptées aux besoins exprimés par la clientèle et sont offertes sur de courtes sessions d’une ou deux journées. Grâce à la collaboration de Services Québec, ces activités de formation sont subventionnées.