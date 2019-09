Plus d'espace pour les élèves de l'école la Découverte de Sainte-Hénédine

L’école la Découverte à Sainte-Hénédine a inauguré son agrandissement qui a permis de presque tripler sa superficie. Le bâtiment date de 1960 et est passé de 1 181 à 3 252 mètres carrés de superficie.

On y retrouve un grand gymnase et des vestiaires, trois nouvelles classes, un local pour le service de gardes, une bibliothèque et une agora qui sert également d’aire commune pour les élèves. De plus, les espaces existants ont été rénovés et de nouveaux stationnements ont été aménagés.

De vastes travaux

Les travaux ont été réalisés par Construction Excel, en collaboration avec la firme d’architectes Odette Roy et Isabelle Jacques, et les ingénieurs de SNC-Lavalin ; le tout sous la supervision de l’équipe des ressources matérielles de la CSBE.

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a contribué au projet à la hauteur de 5 M$, la CSBE pour 2,35 M$ et la municipalité de Sainte-Hénédine pour 250 000 $. Cette dernière utilisera le gymnase pour l’organisation de loisirs municipaux.

La direction satisfaite

La directrice de l’établissement, Marie-Pierre Bernard, a tenu à remercier les acteurs du projet et se dit satisfaite des nouveaux aménagements.

« Avec ses nouvelles installations, notre école deviendra un lieu de rassemblement encore plus agréable et stimulant qui permettra à nos élèves de développer leur plein potentiel. C’est une chance pour les élèves de notre école d’apprendre dans cet environnement qui favorise la créativité et le développement de nouveaux projets académiques. », affirme-t-elle.

Normand Lessard, directeur général de la CSBE, se réjouit quant à lui de voir que les élèves disposent désormais d’un milieu plus propice à l’apprentissage et à l’activité physique.

« Je veux aussi souligner la patience dont le personnel de cette école a dû faire preuve durant les travaux. Aujourd’hui, ils peuvent en voir le résultat et ils seront certainement d’accord avec moi pour dire que cela en valait la peine », dit-il

Le président de la commission scolaire, Charles-Henri Lecours, a souligné l’implication de la communauté dans ce projet.