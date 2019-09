Plus de 36 M$ pour la rénovation des écoles de la CSBE

La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin recevra 36 093 202$ du gouvernement du Québec pour la rénovation de leurs écoles. L’annonce a été faites par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge.

Ce montant fait partie des 110 millions de dollars qui seront investis dans les écoles de Chaudière-Appalaches. Pour la région, il s’agit d’une augmentation de 259,2 % par rapport à l’année précédente.

De plus, le financement annoncé prévoit des sommes minimales pour les années scolaires 2020-2021 à 2021-2022 dans le but d’améliorer la planification de certains travaux de maintien des bâtiments.

La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin a prévu investir dans les différents établissements pour l'année suivante un montant total de 15 804 505 $ :

Maintien et résorption: 15 516 880 $

Projet accès handicapé : 287 625 $

Le ministre M. Roberge a garanti des sommes minimales pour les deux prochaines années de 10 318 459 $ et de 10 257 863 $, mais pour le moment la CSBE confirme ne pas avoir fait de demandes pour des projets précis.

« Toutes les études le prouvent : les milieux de vie dans lesquels évoluent nos élèves ont une incidence directe sur leur motivation scolaire, sur la qualité de leurs apprentissages et sur leur réussite. Tout gouvernement qui fait de l’éducation une vraie priorité devrait avoir à cœur le maintien des écoles en bon état. C’est notre cas. Nous lançons donc une opération grand rattrapage pour retaper nos écoles, qui ont tant manqué d’amour dans les dernières années. C’est une excellente nouvelle non seulement pour les élèves, mais également pour les enseignants et pour tout le personnel scolaire. »

Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur