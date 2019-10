À l’occasion de la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants, qui se tient le 5 octobre de chaque année, le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière veut rendre un hommage chaleureux aux enseignantes et enseignants de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin et du Québec en entier qui font un travail extraordinaire tous les jours et qui accompagnent avec succès les élèves, et ce, en dépit de conditions d’exercice qui ne sont pas toujours faciles.

« Merci aux enseignantes et aux enseignants qui, malgré les vents et les remous, portent la flamme enseignante jour après jour. Ils allument sans compter des passions dans le cœur des élèves. Il est cependant plus que temps que le gouvernement les valorise pleinement en tenant compte de leur avis, mais aussi en leur accordant rapidement de meilleures conditions pour faire en sorte que la flamme enseignante reste allumée », a déclaré Dominic Loubier, président du Syndicat de l’enseignement de la Chaudière.

Organisée depuis 1994 par l’UNESCO, la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants a lieu le 5 octobre et est célébrée chaque année par ses partenaires, dont fait partie l’Internationale de l’Éducation (IE). La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) est un membre actif de l’IE.