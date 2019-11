L'école L'Aquarelle inaugure son nouveau terrain de soccer à Saint-Bernard

L’école primaire L’Aquarelle de Saint-Bernard dispose désormais d’un terrain de soccer à surface synthétique. L'établissement a procédé à l'inauguration officielle de cette nouvelle surface le mardi 29 octobre, en début d'après-midi.

Ce projet de plus de 85 000 $ comprend, en plus d’une surface synthétique de 30 m par 15 m, des buts de soccer, ainsi que des équipements pour y pratiquer d’autres sports, comme le volleyball ou le tennis. L'établissement a aussi procédé au drainage du terrain et acheté du mobilier urbain.

La contribution du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur représente 40 % de la somme et celle de la commission scolaire 20 %, le reste provenant de la participation du milieu. La Municipalité de Saint-Bernard est notamment partenaire dans ce projet, dans lequel elle a investi 10 000 $. Il y a également le comité du Festival du joker qui a investi aussi 10 000 $. L’école L’Aquarelle, par l’entremise du Grand défi Pierre Lavoie, a investi une somme de 12 741 $. Ces équipements seront aussi utilisés pour les loisirs municipaux.

Une école qui valorise l'activité physique

Selon le directeur de l’établissement, François Boudreault, le soccer est un sport très populaire à l’école L’Aquarelle de Saint-Bernard.

« Dans notre école, nous valorisons énormément l’activité physique. Pour nous, les saines habitudes de vie, en commençant par l’activité physique, sont d’une grande importance. Elle augmente la concentration et l’attention en classe et a des répercussions positives sur la réussite de nos élèves. ».

Normand Lessard, directeur général de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE), remercie tous ceux qui se sont impliqués dans ce projet, incluant bien sûr le personnel de l’école et celui de la commission scolaire.

« À titre d’ancien enseignant en éducation physique, je suis convaincu qu’en favorisant ainsi l’activité physique de nos élèves, nous favorisons aussi leur santé, leur persévérance scolaire et leur réussite », a-t-il dit.

Quant au président de la CSBE, Charles-Henri Lecours, il se réjouit de constater la collaboration qui s’est établie entre l’école et les autorités municipales et gouvernementales.

« Nos élèves, ce sont aussi des citoyens de nos municipalités et du Québec. C’est pourquoi la collaboration va de soi entre nous. Merci à tous de votre implication », a-t-il conclu.