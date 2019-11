Des enfants de Saint-Théophile initiés à la prévention et à la sécurité à la ferme

Une soixantaine d’enfants ont été initiés aux divers dangers qui les guettent à la ferme. L’activité de prévention organisée par la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches se déroulait à la ferme Sécurijour à l’École des Bois-Francs de Saint-Théophile.

Les enfants ont appris à reconnaître les dangers grâce à six ateliers interactifs et amusants. Ces enfants, qui provenaient de la municipalité de Saint-Théophile, ont aussi découvert les moyens dont ils disposent pour assurer leur propre sécurité et celle de leurs amis qui les visitent.

Pendant cette journée, les enfants se sont familiarisés avec la sécurité, que ce soit avec les animaux, à vélo, en VTT, autour du tracteur, avec les produits chimiques, les armes à feu et en forêt. Pour compléter l’activité, un producteur agricole de la région qui a subi un accident de travail a offert un témoignage.

À propos de Sécurijour

Sécurijour est une activité d’éducation et de formation sur la prévention et la sécurité à la ferme s’adressant à des enfants d’agriculteurs âgés de 7 à 12 ans. Tout en étant un terrain de jeux fascinant et une école de vie extraordinaire, la ferme demeure un milieu de dangers réels pour les enfants qui y vivent et participent aux travaux agricoles.