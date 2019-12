Un ancien élève de l’École Jésus-Marie offre 50  000 $ à l’établissement de Beauceville

La Fondation de l’École Jésus-Marie a reçu un généreux don de 50 000 $ du docteur Jean-Sébastien Roy, ancien élève. M. Roy s’est distingué au courant des cinq années passées entre les murs de Jésus-Marie par son rendement académique et son implication dans la vie scolaire.

La somme sera échelonnée sur 10 ans et sera distribuée sous forme de bourses à des élèves, dans plusieurs domaines : académique, sportif, théâtral, humanitaire et environnemental lors des galas Reconnaissance et Sports en fin d’année scolaire.