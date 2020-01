Nouveau programme court en gestion de projet au CUA

Plus de 15 étudiants débuteront, le 18 janvier, leur formation au programme court de 1er cycle en gestion de projet, une première pour le Centre universitaire des Appalaches (CUA).

Ce programme est offert en collaboration avec l’UQAR, en visioconférence, sur les sites de Saint-Georges et Thetford Mines. Les groupes du CUA se joignent à un groupe déjà existant à Rimouski.

La visioconférence est un mode d’enseignement dans lequel les classes sont reliées par internet, permettant ainsi la transmission de la parole, d'images animées et de documents graphiques. Un système de caméras, de télévisions et de microphones permet aux participants d’interagir entre eux et avec l’enseignant, qui alterne sa présence entre les sites de cours.

« Nous sommes heureux, au CUA, d’avoir accès à cette technologie. Ce mode d’enseignement nous permet de jumeler des groupes qui seraient trop petits pour cheminer seuls, offrant ainsi la possibilité à plus de personnes de suivre la formation. » de souligner Caroline Bouchard, directrice générale du CUA.

Aussi, le CUA est actuellement en recrutement pour le baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, qui pourrait être offert par l’UQAR à Saint-Georges à temps plein, dès l’automne 2020.