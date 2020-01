L'école secondaire Veilleux de St-Joseph recevra la 25e Expo-sciences Desjardins

L’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph sera l’hôte de la 25e année de l’Expo-sciences Desjardins, les 23 et 24 janvier prochains. Le public est invité à venir découvrir les 130 kiosques le jeudi 23 janvier, entre 17 h et 19 h.

Les élèves sont nombreux à s’impliquer dans cette activité et ils présenteront différents sujets à caractère scientifique. Quelques exemples : les dangers du vapotage, les plantes carnivores, la robotique et les catastrophes naturelles. Des prix d’une valeur totale de 1 200 $ seront remis aux exposantes et exposants qui se distingueront.

Les élèves pouvaient s’inscrire au Challenge CSBE ou encore au Challenge Desjardins, dont les meilleurs participants seront admissibles aux étapes suivantes du concours. Ils pourront en effet représenter la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin à Québec du 26 au 28 mars prochain, dans le cadre de la finale régionale (Québec et Chaudière-Appalaches) de l’Expo-sciences Hydro-Québec.

La coordonnatrice des Services éducatifs de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, Mme Sophie Cliche invite les parents et la population en général à venir encourager les élèves et apprendre sur divers sujets scientifiques.

« Cet événement annuel est une réussite année après année ! Il permet aux participants de démontrer leurs compétences d’élèves du 21e siècle. Les visiteurs peuvent ainsi apprendre des nouvelles notions scientifiques et voir à l’œuvre des jeunes apprenants en action. C’est de la vulgarisation scientifique à son meilleur ! »

Pour plus d’information, contactez Mme Sophie Cliche au 418 228-5541, poste 24080, ou Mme Chantal Poulin au poste 23710.