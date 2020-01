Dre Nadine Fleury honorée par l'école des Appalaches

La Fondation de l'école des Appalaches a poursuivi sa tradition du mur des célébrités en honorant la semaine dernière Dre Nadine Fleury, une ancienne élève de l'institution scolaire de Sainte-Justine.

Nadine Fleury a terminé ses études secondaires à la polyvalente des Appalaches de Sainte-Justine en juin 1989. Elle a poursuivi ses études collégiales au Cégep de Limoilou en sciences humaines pour bifurquer vers les sciences pures après deux sessions.

Elle a débuté des études universitaires en médecine à l’Université de Sherbrooke mais des difficultés en anglais l’ont contrainte à abandonner. S’en sont suivis des cours d’anglais et des sessions d’immersion afin d’être prête à retourner en médecine, cette fois, à l’Université Laval. À la fin de ses études en médecine, Dre Fleury a obtenu le plus haut résultat au Canada lors de son examen de certification du Collège des médecins de famille, se méritant ainsi le prix Bob Robertson en 2002.

Elle a travaillé en région pendant quelques années avant de revenir à Québec en 2006. Elle travaille présentement au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Québec en médecine d’urgence et ce, depuis quatorze ans.

Persévérance scolaire

La native de Sainte-Justine a également réussi quelques exploits sportifs. Elle a atteint le camp de base de l’Everest, côté Tibet, en 2008 et elle a gravi le Kilimandjaro en 2016. Ces dernières années, elle s’est passionnée pour le vélo. En 2018, l’ascension de 20 km du Kitt Peak, situé en Arizona, l’a menée à une altitude de 2096 mètres et des 50 km du Mont Lemmon pour arriver à une altitude de 2791 mètres. En 2019, elle a visité l’île de Majorque, en Espagne, en vélo. Un autre projet est en préparation pour mai 2020, un voyage en vélo à la Riviera italienne.

Au cours de la journée qui l'honorait, Dre Fleury a abordé le sujet de la persévérance scolaire auprès des élèves du programme d’apprentissage individualisé et d’un groupe d’élèves de troisième secondaire. Elle a parlé des difficultés auxquelles elle a été confrontée dans l’atteinte de ses objectifs, de la façon dont elle a fait face à celles-ci et les a surmontées. Pour conclure sa conférence, elle a insisté sur l’importance d’avoir des rêves et de ne pas se laisser décourager ou intimider par les autres.

Les administrateurs de la Fondation de l'école des Appalaches ont souhaité à cette ancienne élève de réaliser encore de nombreux projets de voyages et de défis sportifs.