13 élèves de la polyvalente Benoît-Vachon remportent la bannière du prix Excellence

À l'occasion de leur participation à la 25e Expo-sciences Desjardins de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE), 13 élèves de la polyvalente Benoît-Vachon ont remporté la bannière du prix Excellence. L'événement s'est déroulé les 23 et 24 janvier à l'école secondaire Veilleux de Saint-Joseph.

Il s’agit d’Alexis Bisson, Malik Gobeil, Quentin De Gobbi Suaire, Émile Lagacé, Nicolas Nantel, Jason Montminy, Dylan Trudel, Rosalie Carrier et Maryon Lequien, qui sont tous des élèves de première secondaire. En troisième et quatrième secondaire, Loïc Gagné et Tommy Maheu étaient les représentants. Léonie Marcoux et Sarah-June Nadeau étaient pour leur part les participantes pour le cinquième secondaire.

Ces deux dernières élèves se sont particulièrement démarquées en remportant les deux seuls prix offerts dans leur catégorie du Challenge Desjardins. Léonie Marcoux a obtenu la 1re position ainsi qu’une bourse de 300 $ avec son kiosque intitulé La dysphorie de genre. Quant à Sarah-June Nadeau, celle-ci a obtenu la 2e position ainsi que deux bourses, l'une de 200 $ et l'autre de 50 $, pour le kiosque du secondaire coup de cœur du public avec l’animation de son kiosque La sexualité, ça s’explique! Il est à noter que seulement 0,5 point séparait les deux élèves de leur position respective.

Les deux récipiendaires poursuivront leur route vers l’Expo-sciences régionale, qui aura lieu du 26 mars au 28 mars au collège Saint-Charles-Garnier à Québec.

Mentionnons que lors de l'événement qui s'est tenu à Saint-Joseph, les étudiants étaient accompagnés de Johanne Marcoux, qui est enseignante et responsable de l'Expo-sciences à la polyvalente Benoît-Vachon.

Voici les résultats des autres gagnants :

1er prix Challenge CSBE - 1er cycle

Tricia Cliche - Le thé contre la grippe - École des Deux-Rives

2e prix Challenge CSBE- 1er cycle

Anthony Roy et Samuel Beaudoin - Tremblements de terre - École des Deux-Rives

1er prix Challenge CSBE - 2e cycle

Émilien Breton - Araignée robotisée - Polyvalente Saint-François

2e prix Challenge CSBE - 2e cycle (Deux équipes ex æquo)

Savana Boutin et Amélie Poulin - Le chant du cœur - Polyvalente de Saint-Georges

Guillaume Dumas - Agence spatiale européenne - Polyvalente de Saint-Georges

1er prix Challenge CSBE - Primaire

Laurianne Poulin et Maude Talbot - Connaissez-vous le cochon d’Inde? - École Lacroix

Prix coup de cœur - Primaire

Laurianne Poulin et Maude Talbot - Connaissez-vous le cochon d’Inde? - École Lacroix

Les élèves pouvaient s’inscrire au Challenge CSBE ou encore au Challenge Desjardins, ce qui leur permettait d’avoir accès aux étapes suivantes du concours.

Un nombre record de participants

Cette année, un nombre record de participants ont pris part à l'Expo-sciences Desjardins. En effet, 126 équipes se sont partagés 9 prix, ce qui représentait un montant de 1 200 $.

La responsable de la logistique, Chantal Poulin, a tenu à remercier le commanditaire principal, Desjardins, sans qui cet événement ne pourrait avoir lieu. Plus de 1 000 visiteurs ont été impressionnés par la qualité des recherches et des présentations offertes par les élèves.

Quant à la gestionnaire responsable, Sophie Cliche, celle-ci était fort satisfaite du déroulement de l’Expo-sciences.

« Les organisateurs de l’événement et les enseignants participants à cette activité ont su créer une journée magique pour les élèves, le personnel, les parents et la communauté. La communication, la collaboration et la créativité démontrées par nos élèves ont été exceptionnelles! »

Quant au directeur général adjoint de la CSBE, Fabien Giguère, celui-ci a tenu à féliciter les participants et à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de l'événement, incluant les enseignants et le personnel qui se sont impliqués auprès des participants.

« J’ai été frappé par l’enthousiasme des participants, qui nous ont préparé des présentations de grande qualité et qui ont consacré la journée pédagogique du 24 janvier à nous expliquer le fruit de leurs recherches. Bonne chance à ceux et celles qui passent à l’étape suivante du concours », a-t-il conclu.