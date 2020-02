La persévérance scolaire, ça peut mener jusqu'au Pérou!

Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud vient de déployer son cinquième projet de coopération internationale en 10 ans qui permettra à six jeunes de 18 à 20 ans, inscrits en persévérance scolaire, de passer trois semaines au Pérou en mai prochain. L'annonce a été faite ce matin en conférence de presse alors que s'ouvre aujourd'hui la semaine de sensibilisation à la persévérance scolaire.

Depuis novembre dernier, ces jeunes se sont engagés dans le projet pour avoir l’opportunité de vivre cette aventure dans le but de maintenir un parcours scolaire tout au long de l’année 2019-2020 avec l'école Mgr Beaudoin de Saint-Georges. Le groupe est formé de Jessica Gagnon, Maxime Bujold, Édouard Bédard, Nicolas Bolduc-Lachance, Maxime Lachance et Dylan Champagne.

En mai, ils partiront donc vivre cette grande aventure de coopération internationale péruvienne, accompagnés de deux intervenantes du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud. Ils seront installés dans des familles du petit village de Marcahuasi, tellement perdu dans le fond de cette contrée qu'il est impossible de trouver l'endroit même avec une recherche sur Google map! Ils travailleront bénévolement dans cette communauté et seront imprégnés de la culture de ce pays d'Amérique latine.

De plus, ils concrétiseront un énorme défi de persévérance par le biais du Salkantay Trek, une randonnée de 5 jours dans les Andes péruviennes passant par la haute altitude ainsi que par la forêt dense et humide.

Pendant les six mois de préparation au séjour, un suivi personnalisé et individuel sera mis en place en plus de réaliser des activités de formation, des rencontres et des campagnes de financement. Les compétences qu’ils développeront tout au long du projet leur permettront d’atteindre leurs objectifs tant scolaires que personnels.

Campagne de financement

L'organisme a profité de l'événement de presse pour lancer officiellement la Loto-Persévérance, principale campagne de financement du projet, qui est sous la présidence d’honneur du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin. Huit prix d"une valeur totale de plus de 2300$ seront tirés. On espère amasser près de 18 000$ pour cette aventure de trois semaines qui nécessitent des déboursés variant entre 35 000$ à 40 000$.

Le Carrefour compte également sur le partenariat du centre Cardio-Gym 24 H, qui permet aux participants de s’entraîner gratuitement pendant les six mois de préparation, en plus du soutien des restaurants McDonald’s de Saint- Georges, NRJ Spa Nordique ainsi que la Fondation de la persévérance scolaire et de la réussite éducative.

Les billets de la Loto-Persévérance sont en vente au coût de 10$ au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud ainsi qu’auprès des participants au projet. Le tirage aura lieu le 29 avril.

PHOTO: Au centre, les six membres du projet « Réussir jusqu'au bout » entouré des principaux organisateurs et partenaires de l'aventure.