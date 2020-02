La maison Let's Go élèvera des truites arc-en-ciel

La maison d’enseignement Let’s Go de Saint-Georges a obtenu une bourse de 2 700 $ de la part de la fondation Desjardins. Cette somme servira à réaliser un nouveau projet en aquaponie avec les enfants.

Cela consistera à l’élevage d’une centaine de truites arc-en-ciel en utilisant l’eau polluée par les poissons afin de faire pousser des fruits et des légumes. L’eau ainsi assainie sera ensuite redirigée vers les bassins des poissons. Let’s Go deviendra l’une des rares, voire la première institution en enseignement préscolaire au Canada à faire ce type d’élevage.

Les enfants participeront, d’abord en nourrissant les truites avec l’élevage d’insectes biologiques dont ils assument la responsabilité puis ensuite, en semant, en cultivant et en cuisinant les fruits et légumes issus de leurs cultures.

Malgré l’aide gouvernementale inexistante pour notre type d’installation, dont le désir est de rapprocher les enfants de la faune, la flore et l’environnement, Julie-Anne Martel, directrice de Let’s Go, se dit très heureuse des différents investissements réalisés dans ses installations dont deux bassins d’eau qui servent à patiner l’hiver, à arroser les cultures durant la période estivale et élever la truite pour la pêche.