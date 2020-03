Une troupe de théâtre Russe visitera l'École Jésus-Marie de Beauceville

C’est au tour de la délégation russe comprenant 20 jeunes qui seront au 13 au 19 mars prochain en Beauce pour venir rencontrer les comédiens de la troupe de théâtre, Sous la chapelle, de l’École Jésus-Marie de Beauceville.

En décembre dernier, les comédiens beaucerons s’étaient rendus à Moscou pour monter avec la compagnie théâtrale moscovite Le théâtre, sous la direction de Philippe P.Gobeil, une adaptation du classique de Guy de Maupassant, Boule de suif. Il s’agissait de la première coproduction de l’histoire du réseau Artdrala ; réseau qui réunit des intervenants de plus d’une vingtaine de pays autour de l’amour du théâtre francophone.

La troupe beaucevilloise participe annuellement à différents festivals européens (Roumanie, Espagne, Sicile, Russie). Il s’agissait de leur deuxième présence à Moscou. Pour cette visite au Québec, les deux troupes monteront une nouvelle coproduction.

Cette fois-ci, les comédiens des deux pays travailleront, sous la direction de Roman Quisileve et de Philippe Gobeil, sur une adaptation de plusieurs textes d’Ivan Bounine, afin de faire connaître aux Québécois cet auteur phare de la littérature russe. Avant de présenter le tout officiellement au Festival international de théâtre francophone de l’AQEFT, une première représentation sera offerte au public beauceron le 18 mars prochain, dès 19 h 30, à l’École Jésus-Marie de Beauceville. En plus de cette pièce, la troupe moscovite interprétera certains chants classiques du répertoire russe. Il s’agit d’une occasion culturelle unique pour la région, et les jeunes comédiens vous attendent en grand nombre. Les billets seront en vente au coût de 10 $ le soir même ou en appelant au 418-774-3709.

