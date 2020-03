Le programme de carrosserie revu au CIMIC

Le CIMIC offrira un nouveau programme dès août 2020 pour les élèves qui s’inscriront en Carrosserie.

Ce nouveau programme, offert en collaboration avec les entreprises de carrosserie de la région, permet à des élèves d’obtenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en 15 mois. Les nouvelles technologies du monde de l’automobile seront enseignées dans cette nouvelle version du programme. Tous les candidats qui ont réussi un 4e secondaire y sont admissibles.

Le CIMIC a effectué une tournée des entreprises de carrosserie du territoire l’automne dernier, et une entente de collaboration a été conclue avec 14 d’entre elles. « Les élèves seront formés à 60 % au CIMIC et à 40 % en entreprise. Ils seront rémunérés lors des stages. C’est une formule gagnant-gagnant pour les élèves et pour les entreprises » affirme monsieur Robin Rodrigue, directeur du CIMIC.

Investissements

Le CIMIC a fait un investissement majeur pour adapter ses équipements aux nouvelles technologies de l’automobile. Plus de 444 000 $ ont été consacrés à l’achat de plusieurs équipements :

• Un équipement pour la calibration des systèmes de ADAS. Ce système d’aide à la conduite automobile (en anglais Advanced driver-assistance system ou ADAS) est un système de sécurité active d’information ou d’assistance du conducteur ;

• Un équipement de redressement des automobiles de type CAR-O-LINER ;

• Un équipement de type Miracle system pour le débosselage des carrosseries d’acier et d’aluminium ;

• Des nouvelles soudeuses pour les composantes en plastique.

Selon monsieur Yves Jacques, conseiller pédagogique au CIMIC, « Il faut davantage connaître la formation professionnelle. Les formations offertes en FP requièrent un haut niveau de connaissance et de compétences, notamment celles du CIMIC, qui sont souvent à la fine pointe de la technologie. C’est très motivant pour les élèves ! », dit-il.

Formule duale

Le programme de Carrosserie est offert en formule Duale, grâce à la collaboration établie avec les entreprises. « Cette formule nous permet d’établir des liens entre les techniques enseignées au CIMIC et de les appliquer en entreprise dans un contexte réel de travail. Le CIMIC offre de la formation duale depuis 2016 et il est une référence dans ce domaine », explique M. Jacques, appuyé en cela par le directeur M. Rodrigue, qui conclut : « La formule DUALE est porteuse d’avenir, car elle favorise une complicité entre le CIMIC et les entreprises de la région, tout en servant très bien les apprentissages des élèves et en leur assurant une rémunération. »