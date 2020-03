La CSBE se retire de tous les voyages scolaires en dehors du Canada

À la suite des directives annoncées ce matin par le premier ministre Legault sur la pandémie de coronavirus, le directeur général de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE), Normand Lessard, vient d'interdire dorénavant à tous les employés de la CSBE de voyager à l’étranger dans le cadre de leurs fonctions. En conséquence, la CSBE se retire de tous les voyages scolaires prévus en dehors du Canada, car aucun de ses employés n’est autorisé à accompagner des élèves.

L'annonce a été faite tard en soirée par voie de communiqué de presse en plus d'indiquer que la commission mettait en place un service d’information en ligne sur son site Internet.

Comme le prévoient la Loi sur les agents de voyages et le Règlement sur les agents de voyages, l’agence de voyages a établi un lien contractuel avec les élèves et leurs parents. La CSBE n’est pas partie prenante dans ce contrat. Ainsi, la CSBE invite tous les voyageurs à contacter leur agence de voyages et leurs assurances voyages pour des questionnements, des demandes ou des annulations. Il faut donc comprendre que les parents qui décideront que le voyage aura lieu le feront à titre personnel.

Parallèlement, l’accueil des étudiants provenant de pays étrangers et devant être accueillis dans les établissements après la date d’aujourd’hui est également annulé.

De plus, la CSBE informe ses écoles que toutes les sorties scolaires prévues à l’extérieur de son territoire sont annulées jusqu’à nouvel ordre.

La CSBE demande également à tous ses employés qui reviennent de voyages à l’étranger, à partir d’aujourd’hui, de se placer en isolement de manière préventive pendant 14 jours. Ceux-ci doivent communiquer avec le 811 en cas de symptômes.

L’isolement obligatoire ne vise donc pas les personnes qui auraient voyagé au cours des derniers jours, notamment pendant la semaine de relâche qui s’est terminé le 8 mars. Ces personnes doivent toutefois surveiller de près leurs symptômes, et ce, durant les 14 jours suivant leur retour au Québec. En cas de symptômes, elles doivent s’isoler immédiatement et contacter le 811.

L'administration scolaire régionale compte également sur les parents d’élèves mineurs et sur les élèves majeurs qui reviennent, à partir d’aujourd’hui, de voyage à l’étranger pour surveiller de près les symptômes reliés au coronavirus (COVID-19) et d’informer rapidement la direction de leur établissement scolaire sur leur voyage.

Rassemblement de 250 personnes et plus

À la suite de la demande du gouvernement Legault concernant le rassemblement de 250 personnes et plus dans une même salle, la CSBE interdit donc, à partir de maintenant, tous les événements sportifs, culturels ou autres.

Chaque établissement scolaire devra modifier les pratiques usuelles (activité organisée dans une cafétéria, un centre sportif, une agora...) afin de s’assurer que cette directive soit appliquée.

Il est à noter que l’Amical de robotique prévu demain, le 13 mars, est annulé.

Élèves de la polyvalente Saint-François de Beauceville

Le 10 mars, un groupe de 29 élèves et de 3 adultes de la polyvalente Saint- François de Beauceville est revenu d’un voyage en Espagne. Par prévention, la CSBE avait déjà communiqué avec la Direction de santé publique (DSP), avant le voyage et avant le retour de ce groupe, afin que la DSP analyse l’itinéraire effectué par ces voyageurs.

La DSP ne recommandait pas que les voyageurs arrivant de l’Espagne soient en isolement volontaire jusqu’à cet après-midi. Par contre, avec les nouvelles directives du bureau du premier ministre, ces élèves ont été immédiatement retirés de l’école par la CSBE à la suite d’une révision de la DSP, qui recommande aux parents de maintenir ces élèves en isolement pour 14 jours, soit jusqu’au 24 mars inclusivement. Toute l’information sur les mesures à prendre se retrouve sur le site Internet de la commission scolaire.

Le 15 mars, le dernier groupe scolaire de voyageurs de la CSBE arrivera du Guatemala en sol québécois. Ce groupe provient également de la polyvalente Saint- François (35 élèves et 4 adultes) et sera également en isolement pour 14 jours, soit jusqu’au 29 mars inclusivement.

Enfin, les 37 élèves de la Polyvalente Benoît-Vachon, qui sont revenus le 6 mars d'un voyage écourté en Italie, suivent présentement leurs cours en ligne jusqu'au 18 mars, date finale de l'isolement volontaire qu'ils se sont imposés à la demande du la Direction de la santé publique du CISSS Chaudière-Appalaches.

« Tout va bien de ce côté », a indiqué Marie-Ève Dutil, directrice par intérim du Secrétariat général et services corporatifs de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.

Les élèves, le personnel de la CSBE ainsi que la population sont invités à consulter régulièrement l’onglet « Information-Coronavirus-Prévention » sur le site Internet de la CSBE à l’adresse suivante : www.csbe.qc.ca.

La CSBE y déposera rapidement toute l’information dont elle dispose ainsi que ses communiqués de presse en lien avec le coronavirus.