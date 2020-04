La CSBE offre un soutien scolaire et psychosocial aux élèves et aux parents

En raison de la crise du coronavirus, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin propose un soutien scolaire et psychosocial aux élèves et aux parents du territoire dans une lettre envoyée cette semaine par le directeur général, Normand Lessard, et la directrice des Services éducatifs, Karina Roy,

Dans un premier temps, la CSBE a mis en ligne un site Web d'activités d’apprentissage et ressources éducatives qui est complémentaire à celui proposé par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Les responsables expliquent qu'il y a plusieurs façons d’apprendre et que le contexte actuel amènera sans doute des opportunités d’apprentissage différentes des approches habituelles.

« Le 24 mars dernier, nous avons invité notre personnel enseignant à demeurer en contact avec leurs élèves, particulièrement avec ceux plus vulnérables. Nous avons été à même de constater que plusieurs enseignants ont usé de créativité, de bienveillance et de collaboration afin de continuer à stimuler l’apprentissage chez leurs élèves. Nous tenons à saluer ces initiatives qui s’alignent parfaitement avec notre mission organisationnelle : Inspirer l’élève pour qu’il s’engage à développer son plein potentiel », de souligner M. Lessard et Mme Roy dans leur missive.

Par ailleurs, la CSBE met à la disposition de sa clientèle scolaire son équipe psychosociale qui a comme mandat de soutenir et de conseiller les parents, les adolescents et les enfants. Ces professionnels sont aptes également à diriger vers les bonnes ressources d’aide de la région. on peut les joindre par courriel à [email protected], ou par téléphone au 418 228-5541, poste 24420.

Récupération annulée

Par ailleurs, les opérations de récupération des effets personnels et scolaires dans les établissements d’enseignement, qui avaient été proposées par le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, ont finalement été annulées étant donné la dernière évolution épidémiologique du virus.