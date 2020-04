Les Maisons des Jeunes de la Beauce garde un lien avec les adolescents

Les Maisons de Jeunes de la Beauce ont mis en place des moyens pour continuer à offrir leurs services et activités à distance de façon originale, créative et accrocheuse aux adolescents de la région. En ce moment, il n’est pas possible d’offrir un lieu de rencontre physique aux jeunes et il paraissait primordial de garder un lien et les accompagner à travers cette période difficile.

La Maison des Jeunes de la M.R.C. Robert-Cliche, la Maison des Jeunes Beauce-Sartigan et la Maison des Jeunes L’Utopie de Ste-Marie ont utilisé divers moyens pour y parvenir : partage de contenu sur les réseaux sociaux, animations en ligne et rencontres virtuelles, création de groupes de discussion, activités en réseau. Les MDJ continuent ainsi de proposer une programmation régulière sous forme virtuelle, alternant écoute, discussion et animation, s’adaptant aux besoins exprimés par les ados. Elles n’oublient pas pour autant les jeunes qui n’ont pas accès à internet et tente au mieux de prendre de leurs nouvelles, que ce soit par téléphone ou par correspondance. La MDJ L’Olivier des Etchemins offre ses services pour la livraison de denrées et la Maison des Jeunes Beauce-Sartigan pour de l’aide alimentaire d’urgence, via son service de travail de rue.

Prévention et lien social

Les Maisons des jeunes partagent également des outils de vulgarisation, répondent à leurs questions ou organisent des groupes de discussions. Mais les activités de prévention ne se limitent pas à la COVID-19 : en effet, les ados continuent d’être confrontés à de nombreux enjeux, comme l’anxiété, la pression sociale, la cyberintimidation ou encore la consommation.

Il est par ailleurs primordial que les mesures de distanciation sociale ne riment pas avec isolement social pour les jeunes. D’autant plus que le confinement peut faire ressortir des conflits. Le volet social des activités proposées en ligne par les MDJ est de fait très important pour les aider à garder le moral.

Pour en connaître davantage, la population est invitée à se renseigner en ligne auprès de la MDJ de leur communauté. La liste est disponible sur la page suivante : https://rmjq.org/maisons-de-jeunes/liste/.