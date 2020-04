Dévoilement du plan du retour en classe par le gouvernement du Québec

Le gouvernement du Québec doit annoncer cet après-midi et demain son plan de retour en classe. La semaine dernière, il avait été annoncé que les parents pourraient choisir d’envoyer ou non leurs enfants à l’école. Ainsi, les modalités et mesures seront expliquées pour ceux qui resteront à la maison.

Autant les parents que les enseignants se posent beaucoup de questions, en particulier sur l’immunité collective qui est la raison principale de ce déconfinement partiel. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle à la plus grande prudence puisqu’il n’y a pas encore de preuves, que des personnes déjà infectées soient immunisées. D’ailleurs, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, Dre Teresa Tam a émis également des doutes sur le déconfinement progressif du Québec et des résultats que cela donnerait.

L’annonce de la réouverture graduelle des écoles faites par le premier ministre en a étonné plusieurs, car cela va à l’encontre de plusieurs avis de spécialistes. L’enjeu de la sécurité des enfants et des professeurs sera au cœur des questions.