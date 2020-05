Réouverture: des mesures d’accès aux bâtiments de la Commission scolaire Beauce-Etchemin 

La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) reprendra ses activités habituelles dès le lundi 4 mai. Toutefois, comme la pandémie de la COVID-19 sévit toujours, des mesures particulières s’appliqueront quant à l’accès aux bâtiments administratifs, aux écoles et aux centres de formation.

Seuls les membres du personnel et les élèves pourront entrer dans les écoles et les centres de formation. Seuls les membres du personnel pourront accéder aux bâtiments administratifs.

Les rencontres avec les membres du personnel pourront avoir lieu sur rendez-vous seulement et uniquement si la situation l’exige. En tout temps, le commission privilégiera les entretiens téléphoniques, les visioconférences et l’envoi de documents par voie électronique et continuerons à utiliser les services postaux.

La situation évoluant rapidement, la CSBE demeurera à l’affût des recommandations de la Direction de la santé publique pour protéger son personnel tout en offrant les services habituels à la population.