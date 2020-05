L'École des Deux-Rives est fin prête pour la rentrée du 11 mai

Voir la galerie de photos

« Toujours prêt » comme dit la devise scoute. C'est à celle-ci qu'ont dû adhérer bien des administrateurs scolaires, des membres du corps professoral et des employés de soutien pour assurer que le retour des élèves du primaire dans les établissements se fasse de manière coordonnée et sécuritaire ce lundi 11 mai.

« Moi j'ai fait le choix d'ajuster mes voiles et non d'aller contre les vents. Je ne voulais pas juste faire appliquer la décision [de réouverture], je voulais y adhérer », a fait savoir le directeur de l'École des Deux-Rives de Saint-Georges, Mario Bolduc, lors d'une entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

Dans les faits, ce n'est que depuis le lundi 4 mai que les dirigeants d'école de la CS Beauce-Etchemin et le personnel ont entrepris de physiquement aménager les classes et les aires communes en tenant compte des mesures restrictives pour éviter la propagation de la COVID-19.

La plus importante étant la distanciation sociale, les classes ont été aménagées pour recevoir un maximum de 15 élèves.

Le directeur Bolduc a indiqué que plus de 550 élèves, sur les 800 qui fréquentent normalement l'École des Deux-Rives, seront là lundi alors que seulement quatre des 80 enseignantes et enseignants manqueront à l'appel pour des raisons bien valables: une grossesse, une personne âgée de plus de 60 ans et deux profs en maladie avec billet du médecin.

Pour en savoir davantage, écoutez l'entrevue vidéo accordée par Mario Bolduc à EnBeauce.com.