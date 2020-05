73,5 % des élèves du préscolaire et du primaire retournent en classe lundi

À deux jours du retour en classe annoncé par le ministre de l’Éducation, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) dresse un portrait positif de la situation en ce qui concerne l’accueil des élèves le 11 mai, et ce, que ce soit en classe ou à distance, selon un communiqué émis par l'organisme.

Au sein de la CSBE, 73,5 % des élèves du préscolaire et du primaire retourneront en classe le 11 mai. Chaque école a pris des mesures pour respecter les consignes émises par la Direction de la santé publique.

Ainsi, pour respecter la distanciation sociale, des salles habituellement utilisées à d’autres fins ont été réaménagées en salles de classe. De plus, 48 groupes du primaire ont été déplacés dans six des huit écoles secondaires de la CSBE.

De plus, des membres du personnel enseignant ont été désignés pour effectuer un suivi avec les élèves qui resteront à la maison pour poursuivre leur année à distance.

Par ailleurs, tous les services de garde seront en fonction selon l’horaire habituel.

Secondaire, Éducation aux adultes et Formation professionnelle

Les élèves du secondaire reprendront aussi leurs cours, mais à distance. En plus de viser à maintenir les acquis, l’enseignement à distance offert permettra la poursuite des apprentissages. Le personnel enseignant rendra disponible un plan de travail pour guider les élèves dans leur cheminement. Un suivi hebdomadaire sera également fait.

Enfin, le MEES en est à effectuer des modifications au régime pédagogique en vigueur. Par conséquent, une communication à cet effet sera émise sous peu par les écoles.

Quant à l’éducation aux adultes, elle se poursuit à distance. Sur le site de la CSBE, dans la section Soutien à distance, les élèves peuvent voir les disponibilités de leurs enseignantes et de leurs enseignants et convenir d’un mode de communication pour poser leurs questions et poursuivre leur parcours.

Pour ce qui est des évaluations, les élèves pourront faire leurs examens dans les différents centres de formation à des moments précis, le tout en suivant les recommandations de la Direction de la santé publique.

Les élèves de la formation professionnelle sont de retour en classe, mais le nombre d’élèves par groupe a été réduit de moitié. Les stages demeurent possibles selon les conditions des différentes entreprises et organisations.

Les professionnels de la CSBE offriront du soutien et favoriseront les interventions visant à atténuer l’anxiété pouvant être générée par la situation exceptionnelle que nous vivons.

Transport scolaire

Ce sont 45 % des élèves, habituellement transportés, qui prendront l’autobus le 11 mai.

Pour les petits autobus, cinq élèves pourront y prendre place. Douze élèves pourront s’asseoir dans les grands autobus. Il y aura bien entendu plus de parcours. De plus, les heures d’embarquement et de débarquement pourraient être différentes.

Au cours de la fin de semaine, les parents qui ont signifié avant le 4 mai, 16 h, que leur enfant allait prendre le transport scolaire pourront consulter monautobus.com pour connaître le point d’embarquement, le numéro de l’autobus ainsi que l’heure de départ et l’heure d’arrivée de leur enfant.

Mesures de protection

Depuis l’annonce du retour en classe, les équipes de toutes les écoles de la CSBE ont déployé des efforts pour accueillir les élèves dans un milieu sécuritaire. En plus de l’aménagement des lieux, des mesures ont été prises pour prévenir la propagation du virus.

« Malgré les restrictions et les obstacles, nous mettons vraiment tout en œuvre pour remplir notre mission auprès des élèves. Nous faisons tout notre possible pour offrir un milieu sain, sécuritaire, accueillant et stimulant. Nous pensons à nos élèves à distance ainsi qu’à ceux qui seront présents le 11 mai. Nous voulons qu’ils aient tous le goût de continuer à développer leur potentiel », a indiqué Suzie Lucas, directrice générale adjointe de la CSBE, dans un communiqué.