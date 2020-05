Huit étudiants du Centre universitaire des Appalaches reçoivent une bourse

La Fondation de la Corporation des services universitaires en Chaudière-Appalaches (FCSUCA) ainsi que la Fondation Gabriel-Lajoie remettent aux étudiants du Centre universitaire des Appalaches (CUA) des bourses d’études totalisant 9 000 $.

Cette année, avec la pandémie en vigueur, il ne sera pas possible de tenir une cérémonie de remise de bourses, mais le CUA et les deux Fondations tiennent à féliciter les boursiers. Ils reconnaissent les efforts remarquables dont ils font preuve et les compromis souvent difficiles qu’ils doivent faire pour la poursuite de leurs études universitaires.

« Par le biais de ces bourses, la Fondation est fière d’encourager les étudiants à poursuivre des études universitaires à temps plein sur le territoire de la Chaudière-Appalaches et de faire la promotion des études à temps partiel pour les personnes sur le marché du travail. Nous sommes conscients des efforts soutenus que les étudiants doivent fournir et nous sommes heureux de les appuyer dans leur cheminement », mentionne la présidente de la FCSUCA, madame Louise Isabel.

Félix Nunez, président du conseil d’administration du CUA, ajoute : « L’attribution de ces bourses nous rappelle, chaque année, la qualité de notre clientèle et manifeste l’attention que portent les deux Fondations à nos activités de formation. Ces bourses représentent une reconnaissance pour tous les efforts et les compromis que nos étudiants ont dû faire pour réussir leurs études universitaires. Nous remercions les Fondations pour leur grande générosité. »

Voici la liste des récipiendaires ayant reçu une bourse dans les différentes catégories :

Excellence – Certificat en gestion des ressources humaines : madame Cynthia Veilleux, de Saint-Georges

Excellence – Certificat en gestion des ressources humaines : madame Marie-Ève Boily, de Saint-Joseph-de-Beauce

Persévérance – Certificat en gestion des ressources humaines : monsieur Kevin Poiré, de Thetford Mines

Persévérance – Certificat en santé mentale : madame Lucie Jacques, de Saint-Georges

Persévérance – DEC-BAC en sciences infirmières : madame Angela Lozano Leon, de Sainte-Claire

Persévérance – Certificat en gestion des ressources humaines : madame Marianne Rousseau, de Thetford Mines

Accomplissement – Certificat en gestion des ressources humaines : madame Hélène Bureau, de Saint-Georges

Bourse de la Fondation Gabriel-Lajoie, Coup de cœur du jury

Certificat en santé mentale : madame Marie-Lyne Lebel de Saint-Prosper