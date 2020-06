La Polyvalente Benoit-Vachon fait la tournée de ses finissants 2020

La direction et le personnel de la Polyvalente Benoît-Vachon ont profité de la journée du samedi 30 mai, date à laquelle devait se tenir le bal des finissants, pour procéder à une grande tournée et aller visiter les finissants à leur domicile.

Ainsi, un peu plus de 25 membres se sont mobilisés pour former huit équipes qui ont sillonné le territoire pour aller à la rencontre des finissants, leur remettre un cadeau et prendre des photos et vidéos dans le but de créer un grand montage souvenir de cette journée.

De plus, grâce à la participation de Desjardins et de la firme Ecce Terra, la PB-V a pu installer devant chaque résidence une affiche indiquant qu’un finissant habite à cet endroit pour exprimer la fierté de l'institution.

En tout, ce sont plus de 150 élèves dispersés dans une centaine de lieux qui ont reçu la visite d’une des équipes. Ce fut un beau moment pour les finissants, mais aussi pour les membres du personnel qui ont beaucoup apprécié d’avoir la chance de revoir les élèves.

Suite à la grande tournée, tous avaient rendez-vous en direct sur la page Facebook de la PB-V à 18 h. C’est à ce moment que les membres de la direction et les responsables du bal se sont adressés aux finissants. Le tout s’est terminé avec un montage vidéo où plusieurs enseignants ont parlé aux finissants.

Prix Mur-Mure

Pendant le rendez-vous en direct, une surprise attendait les finissants. C’est à ce moment qu’il leur a été annoncé que la promotion 2020 des finissants de la PBV était récipiendaire du Prix Mur-Mure pour cette année. Habituellement décerné à un ancien élève qui s’est démarqué et présenté lors du Gala Méritas, ce prix prenait une forme spéciale cette année.

L’équipe-école souhaitait souligner la résilience et le courage dont les finissants ont fait preuve lors des dernières semaines, entre autres, dans l’acceptation de la situation.

Ces finissants ont à vivre avec une fin d’année où les rites reliés à la graduation ne se dérouleront pas comme prévu. La direction et le personnel de la polyvalente souhaitait leur offrir une place spéciale dans l’école. Ils seront à jamais sur le Mur-Mure de la PB-V et seront une inspiration pour les élèves présents et futurs.

Il est également important de rappeler que l’activité de samedi ne remplace pas le bal des finissants qui est reporté pour le moment. Il est souhaité de pouvoir tenir cette soirée lorsque les autorités permettront à nouveau les rassemblements.

La direction et le personnel tiennent à féliciter de nouveau tous les finissants 2020 et leur souhaiter une belle continuité.