Près de 400 élèves participeront aux camps pédagogiques

Sur le territoire de la Commission scolaire de la Beauce- Etchemin (CSBE), les camps pédagogiques accueilleront 387 élèves du secondaire, et ce, dès le 8 juin.

Les camps pédagogiques se tiendront dans toutes les écoles de la CSBE. Les participants aux camps pédagogiques fréquenteront leur école habituelle.

Les camps pédagogiques sont offerts aux élèves vulnérables qui n’ont pas eu l’occasion d’effectuer un retour en classe cette année. Des invitations ont été envoyées aux élèves concernés.

La fréquentation de ce service se fait sur une base volontaire. L’objectif des camps pédagogiques est de permettre aux élèves de réviser des savoirs essentiels dans une matière donnée.

De plus, la CSBE a la vive conviction que cette intervention évitera à plusieurs des élèves de devoir suivre un cours d’été.

Sur le territoire de la CSBE, les camps pédagogiques auront lieu de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Les matières qui seront enseignées sont le français, les mathématiques, l’anglais, les sciences et l’histoire.

Un bloc de trente heures de formation sera offert pour chacune des matières. Il n’est cependant pas obligatoire pour un élève de suivre les trente heures de formation. En effet, si un élève a besoin de suivre quinze heures de cours pour réviser les différentes notions pédagogiques, il pourra le faire. Autrement dit, la formule est flexible et varie en fonction des besoins de chacun.

Les groupes seront formés d’un maximum de dix élèves. Pour répondre aux besoins, près de 60 membres du personnel enseignant seront mobilisés jusqu’au 19 juin 2020.

Par ailleurs, il n’y aura pas d’évaluation formelle des apprentissages dans le cadre des camps pédagogiques.

Une initiative bienveillante

L’organisation des camps pédagogiques a nécessité des efforts importants et une grande agilité de la part des directions et de tout le personnel impliqué.

Le directeur général de la CSBE, Normand Lessard, tient cependant à souligner la grande volonté de tous d’offrir un service aussi essentiel aux élèves.

« Pour nous, les camps pédagogiques représentent une initiative bienveillante qui colle à nos valeurs, à notre mission et à la volonté gouvernementale d’avoir des actions concrètes pour intervenir auprès de notre clientèle vulnérable afin d’accentuer leur réussite scolaire et de contrer le décrochage. Il s’agit là d’une chance de plus qu’on donne aux élèves pour qu’ils s’engagent à développer leur plein potentiel », a indiqué M. Lessard.