Un bal que les finissants 2020 de PSG n'oublieront pas

Les 300 finissants de la Polyvalente Saint-Georges ont eu un bal des plus particuliers le 6 juin dernier grâce aux enseignants, le personnel de l’école et plusieurs personnalités québécoises qui ont souligné ce passage.

Le directeur Yves Laflamme a organisé un 4 à 7 virtuel et les élèves ont été invités à se rassembler avec leur famille ou quelques amis. Plusieurs ont installé une télévision dans la cour arrière, se sont mis beaux et ont partagé un repas que quelques restaurants de la région avaient préparé spécialement pour l’occasion.

Plusieurs enseignants, membres du personnel et de la direction ont tenu à adresser un petit mot à cette cohorte qui se souviendra sûrement longtemps de cette afin abrupte de leur passage au secondaire.

Les personnalités québécoises soulignent les finissants

La journaliste culturelle, Marie-André Poulin de TVA LCN est une ancienne de la polyvalente et s’est faite contacté par M.Laflamme afin de contacter et préparer une vidéo avec plusieurs personnalités connues du monde culturel et sportif. Il y a entre autres Sam Breton, Marie-Andrée Poulin, Dave Morissette, José Gaudet, Guillaume Lemay Thivierge, Étienne Boulay, Charles Hamelin, Annie et Suzy Villeneuve, Rachid Badouri, Charles Lafortune, Alex Roof, Rémi Chassé, Dina Gilbert, Thomas Chabot, Adam Auclair, 2 Frères, Mélanie Bédard, Maxime Landry, pour ne nommer que ceux-là.

De nombreuses prestations

À travers ces déclarations, quelques numéros musicaux des élèves finissants ont été présentés. Il y a eu l’ouverture du coffre aux trésors, le dévoilement de la mosaïque et un diaporama des photos de leur passage dans les dernières années. Soulignons également la prestation du band du personnel qui a interprété Nous autres de 2 Frères pour clore la soirée, en modifiant quelque peu les paroles pour les rendre de circonstance.

Un petit cadeau

Les quelque 300 finissants étaient également invités à venir récupérer un cadeau préparé spécialement pour eux dans les jours qui précédaient l’évènement. Celui-ci contenait notamment un masque aux couleurs des finissants de la PSG 2020, de la sauce Firebarns, des produits Krispy Kernels, un bon d’achat au Bar Laitier, une reproduction de la murale, une épinglette de la PSG ainsi que la lettre qu’ils avaient écrit en 3e secondaire qui s’adresse à eux en 5e secondaire.