Dina Gilbert fait découvrir le métier de musicien aux élèves beaucerons

L’Orchestre symphonique de l’Estuaire (OSE) qui est sous la direction de la Beauceronne Dina Gilbert vient de lancer des Rencontres Web permettant de découvrir les multiples facettes du travail des musiciennes et des musiciens de l’OSE. Plus de 1125 élèves du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches ont bénéficié de cette nouvelle formule de webinaire.

Au courant du mois de juin, l’école Lacroix à Saint-Georges a participé à ces rencontres web. Animés par la cheffe Dina Gilbert, ces webinaires ont permis aux élèves de découvrir le métier de musicien, d’améliorer leurs connaissances sur les instruments d’un orchestre symphonique, d’en apprendre davantage sur les effets que la musique peut avoir sur eux et d’acquérir des outils pour mieux gérer leur stress.

« La réception des élèves est au-delà de nos attentes. Ils étaient allumés, attentifs et curieux. D’une rencontre à l’autre, les élèves ont échangé avec les musiciennes et les musiciens invités et ont découvert leur parcours unique. Même certains élèves qui étaient à la maison ont pris part aux Rencontres Web », mentionne Mme Gilbert.

En tout, sept musiciennes et musiciens de l’OSE ont participé aux Rencontres Web. Il s’agit d’Élise Lavoie (violon), de Daniel Finzi (violoncelle), de David Perreault (clarinette), de Paskale Leclerc (basson), de Gabriel Dionne (percussion), de Dan Tremblay (trompette) et de Mélissa Tremblay (hautbois).

Avant le début de la pandémie, une tournée d’ateliers Chef 101 devait avoir lieu en Beauce.

« L’OSE a fait preuve d’innovation en adaptant ses activités d’initiation musicale pour le Web. La réponse des élèves et des écoles nous a convaincus que nous avons développé un concept pertinent, qui complète bien les cours de musique offerts au primaire, et qui peut être proposé aux écoles de l’ensemble de notre territoire », conclut Mme Gilbert.